Figyelem: betiltanak egy mindenki által ismert autós kelléket

2026-tól bárkinek, aki autót vezet Spanyolországban, tudnia kell, hogy baleset vagy meghibásodás esetén nem engedélyezett az elakadásjelző háromszögek használata. Egy speciális villogó lámpát (V16) kell használni helyettük.

Ez a követelmény kizárólag a Spanyolországban forgalomba helyezett járművekre vonatkozik, amiből viszont egyenesen következik az is, hogy a bérelt autót vezető külföldiekre is érvényes - írta a Kreszváltozás. Aki villogó helyett mégis háromszöget használ, annak 80-200 eurós (31-77 ezer forint) bírságot kell fizetnie.

Háromszög helyett ezt kell használni Spanyolországban (Fotó: Kreszváltozás)

A V16 villogók sárga vagy narancssárga fényt bocsátanak ki. Akár egy kilométeres távolságból is láthatók, még ködös időben is. A V16 beépített GPS-szel rendelkezik, amely automatikusan továbbítja a jármű pozícióját a spanyol közlekedési felügyeletnek, így gyorsítva a mentőegységek kiérkezését.

A villogó a kocsi tetejére helyezhető, így a sofőrnek nem kell kiszállnia a háromszög elhelyezéséhez, ami különösen autópályán veszélyes.