Súlyos tízezrekre büntethetik, ha nem tartja be ezt a szabályt!

Magyarországon a gyorshajtásért kiszabható bírságok két fő kategóriába sorolhatók: közigazgatási vagy helyszíni bírságot kaphatnak a szabályszegők. A törvény úgy fogalmaz, hogy közigazgatási bírságot akkor rónak ki sebességtúllépésért, ha 100 km/óra alatt 15 km/órával vagy 100 km/óra felett 20 km/órával lépjük túl a megengedett sebességet. A legkisebb kiszabható közigazgatási bírság összege jelenleg 50 ezer forint - ezt akkor kaphatjuk, ha például 50-es táblába belefutunk 70 km/órás sebességgel.

A legkisebb gyorshajtás is büntethető, ha rendőri intézkedés történik

Fotó: police.hu

Helyszíni bírság gyorshajtásért

A rendőri intézkedés során kiszabott helyszíni bírság a szabálysértési kategóriába tartozik, és azokat az enyhébb fokú sebességtúllépéseket szankcionálják így, amelyek nem érik el a közigazgatási bírság küszöbét. Elméletben már 1 km/órás túllépés is szankcionálható, feltéve ha a gyorshajtást követően rendőri intézkedés történik - a legkisebb büntetés ebben az esetben 5000 forint. Fontos tudni, hogy helyszíni bírság esetén, a jegyzőkönyv aláírása után már nincs lehetőség fellebbezésre. Ezzel szemben a közigazgatási bírság esetében jogunk van fellebbezni.