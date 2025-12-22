SUV-ok is indulhatnak a WRC rali-világbajnokságon

Még 2024-ben fogadta el a World Motor Sport Council tervezet a WRC rali-világbajnokság királykategóriájára vonatkozó új szabályokat, amelyet célja attraktívabbá tenni a versenyt az autógyártók és a nézők számára. Ennek érdekében megkönnyítik az indulást szabványosított alkatrészek használatával, és személyautók mellett már szabadidő-autók indulását is lehetővé teszik.

Sziluett-versenyautók lesznek a WRC Rally1 kategóriában, amire a gyártó olyan karosszériát húz rá, amit akar

Fotó: FIA

4,1-4,3 méter közötti hosszt kapnak a WRC versenyautók

Sziluett-versenyautók száguldanak majd a gyorsaságikon, egységes acélcsőből szerkesztett vázszerkezet használatát írják elő, amelyre aztán olyan karosszériát építenek fel a gyártók, amit csak akarnak. Nem muszáj a maihoz hasonlóan kis autóra hasonlító megjelenést készíteni, nagyobb lépcsős hátú karosszériát vagy akár szabadidő-megjelenést is lehet e köré felépíteni. Számítógépes és gyakorlati tesztek alapján a mainál jobb védelmet nyújt az új alap minden irányú becsapódásnál. Egységes lesz a felfüggesztés elöl-hátul kettős keresztlengőkaros felfüggesztéssel, a motor 1,6 literes turbó 290 lóerővel (bármiféle hibrid segítség nélkül), a váltó ötfokozatú és összkerékhajtás is van. A fék- és kormányzás a Rally2-es versenyautókból jön, korlátozzák az aerodinamikai elemek méretét.

Ezek a változások azt eredményezik, hogy sokkal olcsóbb lesz egy-egy WRC versenyautó, az aszfalt-konfigurációban 345 000 eurós maximált bekerülési költség az aktuálishoz képest 50%-os árcsökkenést jelent. A költségek alacsonyan tartása végett döntöttek az 1,6-os turbómotor mellett – amelyet fenntartható forrásból származó benzinnel üzemeltetnek –, de a vázszerkezet kialakítása lehetővé teszi, hogy az évek előrehaladtával részben vagy egészben elektromos hajtást használjanak.

