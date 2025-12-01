Akkora volt a karambol, hogy leesett a Suzuki eleje – videó

Hírlevél

A fékbe taposott a szabályosan érkező autós, de nem kerülhette el az ütközést. A Suzuki eleje szinte darabokra esett.
autós hírkanyarodásbaleset

A napokban összeütközött egy kanyarodni próbáló pickup és egy Suzuki Wagon R+, a balesetet a Bpiautosok.hu egyik olvasója rögzítette. A videón egyértelműen látszik, hogy a pickup vezetője megsértette a kanyarodási szabályokat: átlépte a felezővonalat, és ezzel a szemből érkező útjába került.

A szabályosan érkező suzukis hölgy taposta az ABS nélküli féket, hogy elkerülje az ütközést, ezért a kerekek teljesen blokkoltak. A kocsi emiatt irányíthatatlanná vált, elkerülhetetlen volt az ütközés.

Videón a Suzuki és pickup karambolja:

A balesetben személyi sérülés nem történt, mindkét sofőr a saját lábán szállt ki a kocsijából.

 

