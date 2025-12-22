Kétharmaddal olcsóbban jön az új Suzuki SUV

Európában a Suzuki csúcsmodellje, az Across nevű szabadidő-autó, amely nem saját fejlesztés, hanem a stratégiai partner Toyota RAV4-es modelljének plug-in hibrid hajtással szerelt változata. Meg vannak számlálva a napjai ennek a modellnek, a Toyota nemsokára leáll a gyártásával, az utódlásról egyelőre semmi hivatalos információ. Azonban közben a Suzuki bemutatta az új Across modelljét, ami nem más, mint a korábban Indiában Victoris néven prezentált modell, amelyet az exportpiacokon kereszteltek át Acrossnak.

Az Indiában Victoris néven bemutatott szabadidő-autót Suzuki Across néven exportálják

Fotó: Suzuki

Toyota- helyett Suzuki-alapra épül a második Across

A Suzuki többi szabadidő-autójához hasonlóan a Heartect műszaki alapot használja a 4,36 méteres modell, amely 1,5 literes lágyhibrid (12V) szívómotort használ 103 lóerős teljesítménnyel, a váltó 5 fokozatú kézi kapcsolású vagy 6 fokozatú automatikus lehet, opciós az AllGrip összkerékhajtás. A Seychelle-szigeteken már rendelhető a Suzuki Across második generációja, a bevezető ár 359 000 rúpia, ami átszámolva 7,8 millió Ft-nak felel meg. Ez jelentősen olcsóbb az aktuális európai Acrossnál, amelynek a listaára 25 570 000 Ft, ami a jelentős MySuzuki kedvezménnyel is „csak” 18 424 450 Ft-ra mérséklődik. Szóval a generációváltással harmadára-felére csökken a modell ára.

Az egyetlen probléma, hogy ebben a formában egészen biztosan nem számíthatunk a második generációs Suzuki Across európai megjelenésére. Ha egyáltalán, akkor az Indiában kínált Toyota-féle öntöltő hibrid hajtással jöhet hozzánk a modell, amely eddig csak digitálisan járt Magyarországon...