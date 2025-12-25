Leszerepelt a Suzuki a törésteszten, visszahívás lesz

Két évvel ezelőtt dobták piacra a Suzuki Fronx nevű szabadidő-autót, ami nem más, mint a korábban mifelénk Baleno néven forgalmazott modell emelt változata. Most az ANCAP törésteszt-program keretében vizsgálták az autó biztonságát, és az épp csak megugrotta az 1 csillagos értékeléshez szükséges szintet. A gyenge eredmény annak is köszönhető, hogy a bal hátsó ülésen helyet foglaló próbabábu elszabadult a frontális töréstesztnél és az első ülés háttámlájának csapódott. Ezenkívül a gyenge karosszériastruktúrát, a lábtérbe benyomuló pedálokat és a rosszul működő visszatartó-rendszereket emelte ki az ANCAP problémaként, egyedül a gyermekvédelemmel kapcsolatban tudtak némi pozitívumot említeni, abban a kategóriában elfogadható a védelem.

Csak a gyermekvédelem terén tudott úgy-ahogy elfogadható eredményt produkálni a Suzuki Fronx

Fotó: ANCAP

Visszahívást rendel el a Suzuki, kicserélik az övfeszítőt

A Suzuki vizsgálata alapján gyártási hiba miatt nem működött az övfeszítő, ezért visszahívást rendelnek el minden, Ausztráliában 2025-ben eladott példányra és kicserélik a hibásan működő övfeszítőt. Az nem derül ki, milyen gyártási probléma miatt nem működött a biztonsági rendszer, és az se világos, hogy a máshol értékesített példányoknál kicserélik-e a hibás övfeszítőt.