„Azt kívánjuk, hogy meghaljon” — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

Leszerepelt a Suzuki a törésteszten, visszahívás lesz

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az ANCAP törésteszten 1 csillagos eredménnyel zárt a Suzuki Fronx. A hibásan működő övfeszítő miatt visszahívás lesz.
suzukiancapsuzuki fronxautós hírbalesetvisszahívás

Két évvel ezelőtt dobták piacra a Suzuki Fronx nevű szabadidő-autót, ami nem más, mint a korábban mifelénk Baleno néven forgalmazott modell emelt változata. Most az ANCAP törésteszt-program keretében vizsgálták az autó biztonságát, és az épp csak megugrotta az 1 csillagos értékeléshez szükséges szintet. A gyenge eredmény annak is köszönhető, hogy a bal hátsó ülésen helyet foglaló próbabábu elszabadult a frontális töréstesztnél és az első ülés háttámlájának csapódott. Ezenkívül a gyenge karosszériastruktúrát, a lábtérbe benyomuló pedálokat és a rosszul működő visszatartó-rendszereket emelte ki az ANCAP problémaként, egyedül a gyermekvédelemmel kapcsolatban tudtak némi pozitívumot említeni, abban a kategóriában elfogadható a védelem.

Suzuki Fronx fél-átfedéses töréstesztje.
Csak a gyermekvédelem terén tudott úgy-ahogy elfogadható eredményt produkálni a Suzuki Fronx
Fotó: ANCAP

Visszahívást rendel el a Suzuki, kicserélik az övfeszítőt

A Suzuki vizsgálata alapján gyártási hiba miatt nem működött az övfeszítő, ezért visszahívást rendelnek el minden, Ausztráliában 2025-ben eladott példányra és kicserélik a hibásan működő övfeszítőt. Az nem derül ki, milyen gyártási probléma miatt nem működött a biztonsági rendszer, és az se világos, hogy a máshol értékesített példányoknál kicserélik-e a hibás övfeszítőt.

 

