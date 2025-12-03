Világraszóló magyar szabadalommal lesznek biztonságosabbak az autók

A BME Gépjárműtechnológia Tanszék kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely a járművet annak megcsúszásakor is képes kontrolláltan irányítani. Az új fejlesztés jelentősége, hogy a jövőben a tapadási határon túl, tehát a megcsúszást követően is irányítható marad a jármű, ezzel elkerülhető a kisodródásos balesetek jelentős része. A találmányra idén nyáron már egységes európai szabadalom született, és hamarosan az Egyesült Államokban is sor kerül a bejegyzésre.

A szabadalom lényege: megcsúszásból drift

A magyar szakemberek által kifejlesztett új rendszer áttörést jelenthet a járműbiztonság területén: megcsúszás esetén átveszi az irányítást a jármű vezetőjétől, és csúszás közben is nagy pontossággal képes irányítani a járművet. Amikor a hagyományos menetstabilizáló rendszer (ESP) már nem képes biztosítani a jármű feletti kontrollt, ez a megoldás drift manőver útján is képes elkerülni a kisodródás miatti ütközést. Az új rendszer tehát nem a tapadás helyreállítását célozza, hanem csúszás közben tartja fenn az irányíthatóságot, ezzel jelentősen megnövelve a rendelkezésre álló útpálya-variációk számát.

A szabadalom segítségével biztonságosabb autókat lehet gyártani

A kutatók szerint a jégen, havon, vizes vagy akár száraz felületen történő megcsúszás olyan kritikus forgalmi szituációnak számít, amikor egyszerre kulcsfontosságú a jármű teljes fizikai képességeinek kihasználása, valamint a vezető rendkívül gyorsan meghozott helyes döntéssorozata is. Egy átlagos sofőr azonban ilyen helyzetben gyakran elveszti uralmát a járműve felett. A tesztek során bebizonyosodott, hogy az új rendszer képes felülmúlni egy profi sofőr vezetési képességeit is.

A rendszerrel a járműgyártók képessé válnak a jelenleginél jóval biztonságosabb autókat fejleszteni, amelyek olyan helyzetekben is kontrolláltan közlekednek, ahol eddig elkerülhetetlennek tűntek a balesetek. Az immár EU-s szabadalmi oltalommal rendelkező technológia reményteljes iparági jövő elé nézhet, alkalmazása a hazai ipari kutatás újabb jelentős mérföldköve lehet.