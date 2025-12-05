Olyan hihetetlen baleset történt egy autóssal, hogy bejelenteni is alig merte – fotó

Egy amerikai autós sérülés nélkül megúszta, amikor egy macska teteme a szélvédő utasoldali részének csapódott egy nemzeti park közelében kanyargó országúton.
A sofőr számára annyira bizarr volt az eset, hogy alig merte felhívni a segélyhívót. „Lehet, hogy nem hiszik el, de egy sas most dobott le egy macskát a kocsimra" – mondta a hitetlenkedő sofőr a rögzített 911-es hívásban, megjegyezve, hogy a tetem teljesen összetörte a szélvédőt.
Így nézett ki a szélvédő a becsapódás után:
A dicspécser nyugodt hangon megnyugtatta a telefonálót, hogy hisz neki, mert hallott már ennél őrültebb történeteket is. Utána azért elnevette magát, majd a helyszínre küldte a hatóságokat. Szerencsére senki nem sérült meg.
Egy szakértő szerint több oka is lehet annak, hogy a sas elejtette a zsákmányát. Az egyik, hogy rosszul fogta meg, de nem zárható ki az sem, hogy túl nehéznek találta ahhoz, hogy tovább cipelje, vagy egyszerűen egy másik ragadozó madár zavarta meg.