Olyan hihetetlen baleset történt egy autóssal, hogy bejelenteni is alig merte – fotó

Egy amerikai autós sérülés nélkül megúszta, amikor egy macska teteme a szélvédő utasoldali részének csapódott egy nemzeti park közelében kanyargó országúton.

A sofőr számára annyira bizarr volt az eset, hogy alig merte felhívni a segélyhívót. „Lehet, hogy nem hiszik el, de egy sas most dobott le egy macskát a kocsimra" – mondta a hitetlenkedő sofőr a rögzített 911-es hívásban, megjegyezve, hogy a tetem teljesen összetörte a szélvédőt.

Így nézett ki a szélvédő a becsapódás után:

"Okay, you may not believe me, but I just had a bald eagle drop a cat through my windshield" https://t.co/dq5ERKVK9k pic.twitter.com/3zocQ2yvew — NBC 15 News (@mynbc15) November 21, 2025

A dicspécser nyugodt hangon megnyugtatta a telefonálót, hogy hisz neki, mert hallott már ennél őrültebb történeteket is. Utána azért elnevette magát, majd a helyszínre küldte a hatóságokat. Szerencsére senki nem sérült meg.

Egy szakértő szerint több oka is lehet annak, hogy a sas elejtette a zsákmányát. Az egyik, hogy rosszul fogta meg, de nem zárható ki az sem, hogy túl nehéznek találta ahhoz, hogy tovább cipelje, vagy egyszerűen egy másik ragadozó madár zavarta meg.