Szigorítják a büntetőpontrendszert, könnyebben ugrik a jogsi

Nem tetszik a New York-i törvényhozóknak, hogy a rendőrség a koronavírus miatti leállást követően nem növelte a korábbi szintre a járőrözést, és mivel az autóvezetőknek nem kell büntetésre számítaniuk, jelentősen romlott a helyzet az utakon. Mivel a rendőrségre nem tudnak hatni, inkább az érvényben lévő büntetőpontrendszert alakítják át úgy, hogy megemelik a büntetési tételeket és lecsökkentik a jogosítvány elvesztésének határát.

New York államban szigorítják a büntetőpontrendszert, hogy rend legyen az utakon

Fotó: DMV

A kevés rendőr miatt szigorítják a büntetőpontrendszert, de azt követően se lesz több rendőr az utakon

Eddig 18 hónap alatt 11 pontot kellett gyűjteni a jogosítvány elvesztéséhez, 2026 elejétől már 10 pont is elég ehhez, és 24 hónapra nyújtották a határidőt. Ezzel párhuzamosan megnövelték az egyes szabálysértésekért kiszabható pontszámokat, legalább 16 km/órás gyorshajtás 3 helyett 4 pontot ér, a mobiltelefon-használat 5 helyett 6 pontot jelent, a gyalogos elsőbbségének meg nem adása 3 helyett 5 pontot hoz. A legmagasabb büntetési tétel 8 pont, amit felelőtlen vezetésért, iskolabusz melletti elhajtásért, építkezési zónában való gyorshajtásért jár. Automatikus jogosítvány-bevonást eredményez, ha valakit négyszer kapnak el bódult állapotban vezetéssel. Kérdés, a szigorúbb büntetőpontrendszernek milyen lesz a gyakorlati hatása, hiszen a rendőrség részéről nem mutatkozik hajlandóság arra, hogy megnöveljék a közlekedés rendjére ügyelő járőrök számát.