Emlékszik még erre a legendás szocialista autóra?

A szocialista éra modelljei egyre népszerűbbek a veteránosok körében, egy szép állapotú Lada vagy Skoda igazi kincsnek számít. A Zaporizzsjai Autógyár (ZAZ) Zaporozsec márkája azonban hányatott sorsú márka, nem kapta meg azt a hírnevet és megbecsülést, ami kijárt volna neki. Hiszen mégiscsak évtizedeken át sokak számára ezek az olcsó és egyszerű autók jelentették a megoldást a mindennapi közlekedésre. Az alábbiakban az egyik legismertebb Zaporozsecről, a ZAZ-968-asról szóló, 1979-ben megjelent cikket közöljük.

A szocialista érában sokszor vicc tárgya volt. Pedig kedvező ár-érték arányukkal hódítottak a Zaparozsecek...

A szocialista autó, amelyet Zapónak becéztek

Köztudott, hogy a kocsi motorja akár egy kombájn erőforrásával is felér. Ez nem is csoda, hiszen a gyár azelőtt mezőgazdasági járműveket gyártott. A kezdeti nyers állapotú motorok jelentős finomításon mentek keresztül és ma már valóban úgy járnak, mint egy kitűnő óra. A beszélgetőpartnerek véleménye között voltak ugyan eltérések a kocsi erőforrásával kapcsolatban. Örvendetes volt, például hallani a Zapók fogyasztását. A 8,2–9 literes átlagfogyasztás jellemzi a típust, természetesen jól beállított motor esetén. Az olajfogyasztás az utóbbi időben gyártott autókra nem jellemző, a régebbieknél bizony előfordul. Az olajhőmérséklettel kapcsolatosan már megoszlanak a vélemények. Az én autóm motorja nem melegszik, még erőltetett hegymenetben sem megy 90 °C fölé a hőmérő mutatója. Mások viszont arról panaszkodtak, hogy nem ritka a 100 °C fölötti hőmérséklet sem. Az olaj minőségében szintén eltértek a vélemények. Nálam a többfokozatú Multi Super olaj használatánál eddig nem jelentkezett rendellenesség, többen inkább külön téli és nyári olajat használnak. A tapasztalatokra sincs panasz, de abban egyetérthetünk, hogy nyáron érdemes kitámasztani.

A szelepek anyagminősége jó, de van amelyik Zapónál rendszeresen idő előtt megnő a szelephézag. Noha ez nem jellemző, mégis ajánlatos azért 5000 kilométerenként ellenőrizni. Fontos a gyertya típusa, hőértéke és kora. A gyár által ajánlott (225-ös) hőértékű gyertyák használatától eltérni nem érdemes. Az ajánlottak közül használhatunk PAL-t, Isolatort, sőt Marellit is, de egyikkel se menjünk 10 000 km-nél többet. Ha nem cserélünk időben gyertyát, meglepő fogyasztásemelkedés és érzékeny gyorsításveszteség lesz az ára. Egymástól kérdeztük: Te mennyivel jársz? Milyen átlagsebességet tartasz? Nyilván egy 6–7 éves kocsitól már nem lehet elvárni a folyamatos 100-as tempót.