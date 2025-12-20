Emlékszik még erre a legendás szocialista autóra?

A szocialista éra modelljei egyre népszerűbbek a veteránosok körében, egy szép állapotú Lada vagy Skoda igazi kincsnek számít. A Zaporizzsjai Autógyár (ZAZ) Zaporozsec márkája azonban hányatott sorsú márka, nem kapta meg azt a hírnevet és megbecsülést, ami kijárt volna neki. Hiszen mégiscsak évtizedeken át sokak számára ezek az olcsó és egyszerű autók jelentették a megoldást a mindennapi közlekedésre. Az alábbiakban az egyik legismertebb Zaporozsecről, a ZAZ-968-asról szóló, 1979-ben megjelent cikket közöljük.
A szocialista autó, amelyet Zapónak becéztek
Köztudott, hogy a kocsi motorja akár egy kombájn erőforrásával is felér. Ez nem is csoda, hiszen a gyár azelőtt mezőgazdasági járműveket gyártott. A kezdeti nyers állapotú motorok jelentős finomításon mentek keresztül és ma már valóban úgy járnak, mint egy kitűnő óra. A beszélgetőpartnerek véleménye között voltak ugyan eltérések a kocsi erőforrásával kapcsolatban. Örvendetes volt, például hallani a Zapók fogyasztását. A 8,2–9 literes átlagfogyasztás jellemzi a típust, természetesen jól beállított motor esetén. Az olajfogyasztás az utóbbi időben gyártott autókra nem jellemző, a régebbieknél bizony előfordul. Az olajhőmérséklettel kapcsolatosan már megoszlanak a vélemények. Az én autóm motorja nem melegszik, még erőltetett hegymenetben sem megy 90 °C fölé a hőmérő mutatója. Mások viszont arról panaszkodtak, hogy nem ritka a 100 °C fölötti hőmérséklet sem. Az olaj minőségében szintén eltértek a vélemények. Nálam a többfokozatú Multi Super olaj használatánál eddig nem jelentkezett rendellenesség, többen inkább külön téli és nyári olajat használnak. A tapasztalatokra sincs panasz, de abban egyetérthetünk, hogy nyáron érdemes kitámasztani.
A szelepek anyagminősége jó, de van amelyik Zapónál rendszeresen idő előtt megnő a szelephézag. Noha ez nem jellemző, mégis ajánlatos azért 5000 kilométerenként ellenőrizni. Fontos a gyertya típusa, hőértéke és kora. A gyár által ajánlott (225-ös) hőértékű gyertyák használatától eltérni nem érdemes. Az ajánlottak közül használhatunk PAL-t, Isolatort, sőt Marellit is, de egyikkel se menjünk 10 000 km-nél többet. Ha nem cserélünk időben gyertyát, meglepő fogyasztásemelkedés és érzékeny gyorsításveszteség lesz az ára. Egymástól kérdeztük: Te mennyivel jársz? Milyen átlagsebességet tartasz? Nyilván egy 6–7 éves kocsitól már nem lehet elvárni a folyamatos 100-as tempót.
A futóműről és egyebekről...
Néhány szó a menet közbeni hangokról. Mindenkinél más, máshogy rezeg, zörög, cirpel, vagy csattog. De mi? Általában a műszerfal: azon is a forgatható gombok, kapcsolók közül valamelyik, vagy valamennyi. Zöröghet, cirpelhet a termosztát is — ezt a hangot hátulról hallani — de ludasak lehetnek a kopoltyúk levegőterelő lemezei is. Sőt, a csomagtér lemezmerevítői, a benzinkályha lemezburka is. Gumialátét, a peremek „körülbástyázása” segíthet ezen a ponton. Mindegyikünk egyetértett abban, hogy az eredeti szovjet diagonálgumik jók. Van, aki 40–50 ezret futott vele. De bólogattunk, ha a radiálgumik tulajdonságairól esett szó. Radiállal ugyanis megszűnik a szélérzékenység, szükségtelen az óvatoskodó kanyarvétel. A futómű kiváló. Hol vannak már az első kocsik gyakori tengely- és rugótörései? Az új típusnál talán ezek a legstrapabíróbb szerkezeti elemek. És majd elfelejtkeztünk a jó hatásfokú, csak éppen nem a legmegbízhatóbb benzinkályháról. Sok rá a panasz. Minden része javítható, ha van hozzá alkatrész.
Az alkatrészellátásról
Az alkatrészellátást közösen szidjuk. Pedig valamennyien beszereztünk eddig még mindent, amire szükségünk volt. Csupán az a kérdés: hol és hogyan? A válaszok különbözőek: a legtöbbet emlegetett beszerzési helyek a bontók és a maszek kiskereskedők. Történetek röpködnek egy-egy alkatrész forráshelyéről, megszerzésének módjáról. Márpedig ez az a pont, ahol egy kocsi sokat veszít a műszaki és a közvélemény előtti értékéből. Sajnos. És mi van a szervizekkel? Vannak! Sokszor inkább otthon bütyköljük az autót — mondták többen. Pedig a Zaporozsec nem barkácsautó. Az átlagosnál sűrűbben igényli a karbantartást, az alapos külső és belső átvizsgálásokat. Ezek pedig nem oldhatók meg mindig házilag. Sok ZAZ-tulajdonos nem tudja, milyen sűrűn kell tisztítani az olajszűrőt (15 000 km). De a levegőszűrő tisztítását sem 3 évenként kell elvégezni... A gyertyákat ajánlatos többször ki- és beszerelni, nehogy besüljenek menetes részei a hengerfejbe. A bowdeneket ajánlatos sűrűn olajozni, mert váratlan helyeken képesek „kirojtozódni”.