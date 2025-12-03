Pasha, Tartan és Pepita – újra kaphatók a Porsche legendás szövetkárpitjai

A Porsche-felújítóknak eddig komoly kihívást jelentett az évtizedek alatt elhasználódott üléskárpit felújítása, mert a gyár által kínált speciális szövetkárpitokat egyszerűen nem lehetett beszerezni. Ez most megváltozott, a Porsche márkakereskedésekben és az online shopban újra elérhetőek az olyan legendás kárpitok, mint a Pasha, Tartan és Pepita – a 1,5x2 méteres méretű darabokat 290 euróért (+szállítás az online shop esetén) adják.

Újra gyári minőségben elérhetően a Porsche olyan legendás szövetkárpitjai, mint a 928-asban debütált Pasha-minta

Fotó: Porsche

Porsche-minőségben készülnek a gyár által forgalmazott szövetkárpitok

Folyamatosan bővítik majd a klasszikus szövetkárpit-választékot új mintákkal és színekkel, és minden esetben biztosak lehetnek az ügyfelek, hogy a megfelelő Porsche-minőségű szövetet kapják – az eddig piacon elérhető alternatíváknál ez nem volt mindig adott. A gyár által kínált méterárut kopásállóságra, gyúlékonyságra és fakulásra is tesztelik, azok esetenként bonyolult mintázata is tökéletes. A gyár szakemberei a korabeli dokumentációk és a vakszerencsének köszönhetően hozzák vissza az eredeti színeket, például egy ablak nélküli tárolóhelyiségben találtak egy 1975-ben készített zöld Tartan kárpitozású Porsche 911 első ülést, amelyről így egy fakulás nélküli színmintát tudtak venni – ez az árnyalat később lesz elérhető.

A Pepita kárpit 1963-ban jelent meg a 356-osban, később a 911-esben is elérhető volt. Az apró négyszögeket átlós vonalak kötik össze, a név a 19. századi spanyol táncos, Josefa Durán y Ortega művésznevéből, a Pepita de Oliva-ból érkezik; a mintát Christian Dior 1947-es kollekciója tette híressé. A Tartan 1974-ben jelent meg a 911 Turbo-ban, két évvel később a normál 911-esben is választható lett – az évek során különböző színekben kínálták ezt a kárpitot. A Pasha mintát a nyerteseket üdvözlő lengetett kockás zászló inspirálta, 1977-ben a 928-asban debütált, majd a 911, 924 és 944-es modellekben is elérhető lett. Fél évszázaddal ezelőtt Anatole Lapine és Vlasta Hetter formatervezők fejlesztették ki az eltérő méretű négyszögeket tartalmazó mintát, amely a Porsche 911 Spirit 70 modellben tért vissza.