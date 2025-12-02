Nem vezetheti akárki ezt az autót!

Brazíliában van akkora fizetőképes kereslet a szuperautó-vezetésekre, hogy a Super Veloce nevű klub abból kényelmesen tud működni, sőt, arra is maradt elég tőkéje, hogy saját autót konstruáljon. Rafael Espindola 2017 óta szervez Ferrari- és Lamborghini vezetéseket, a Super Veloce klubot 2021-ben alapította meg, és mivel felmerült az igény, saját szuperautót is kifejlesztettek az elmúlt két év során. Az Unico névvel arra utalnak, hogy csak a vezetőnek jut hely a fedélzeten.

A váz anyagát, a karbon mintáját és színét, a légterelők méretét is megszabhatja az Unico szuperautó vásárlója, a vezetési pozíciót természetesen személyre szabják

Fotó: Super Veloce

A Formula-versenyautók vezetési élményét nyújtja a Super Veloce Unico szuperautó

A klasszikus versenyautóknál könnyebben és olcsóbban üzemeltethető az utcai autóból származó technika, és például az F-4-es konstrukcióknál gyorsabb is. Adhemar Cabral volt a főkonstruktőr, acélcső-váz jelenti a kiindulási alapot, a karosszéria karbonból készül. Az egyedi kialakítás olyan részletekre is vonatkozik, hogy normál- vagy króm-molibdén – merevebb váz – acélcsöveket használjanak a vázhoz, normál vagy kovácsolt karbon legyen a burkolat, a vezetési pozíciót (az ülés és a pedálok nem állíthatóak) a tulajdonosra szabják, a légterelőket (leszorító-erő mértéke) is a vásárló ízlésének megfelelően határozzák meg. A felfüggesztés alapvetően megegyezik a Formula-4-es versenyautókéval, de fél-slick mintázatú Yokohama abroncsokat használnak elöl 235/40, hátul 295/35 méretben. A fékeket a Brembo-tól veszik, elöl 380, hátul 280 mm-es tárcsákat építenek be minden esetben.

Alapból 2,0 literes Ford Ecoboost turbómotort adnak Ford hatfokozatú duplakuplungos váltóval, a 360 LE/420 Nm-re tuningolt erőforrással a mindössze 650 kg tömegű Unico 4 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást tud 270 km/órás csúcssebesség mellett. Opciósan Hewland vagy Sadev szekvenciális váltó is kérhető, amivel gyorsul a tempó, de jóval drágább az üzemeltetés. A csővázat úgy alakították ki, hogy abban V6-os erőforrás is elfér, a nagyobb motor miatt már 750 kg a saját tömeg. Kínálnak 3,5 literes szívómotort (310 LE/340 Nm), 2,7 literes V6-os biturbót (380 LE/540 Nm) és 3,6 literes V6-os biturbót (440 LE/610 Nm) – ezekről még nincsenek menetteljesítmény-számok. A Super Veolce klub évi 3-5 szuperautó legyártásával számol, a tagok között már három vásárlót is találtak, akik hajlandóak legalább 1,5 millió realt (91,6 millió Ft) fizetni az egyszemélyes, csak versenypályán használható Unico-ért.

