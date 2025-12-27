Kizöldült a Nürburgring tiszteletére a BYD szuperautó

Idén kimaxolta a Nürburgring-témát a BYD azzal, hogy a Yangwang U9-es szuperautójának Extreme kivitele megfutotta a leggyorsabb sorozatgyártású villanyautó körrekordját; a közel 500 km/órás csúcssebességet már a Papenburgi tesztközpont aszfaltján futotta meg az autó. A különleges, 3000 lóerős változatból csak 30 példányt készítenek, és noha még nincs bejelentett vételár, az autók előre elkeltek.

Extreme Forest névre hallgat a BYD szuperautó új színe, amivel a Zöld Pokolra utalnak

Fotó: BYD

Extreme Forest színre hallgat a Yangwang U9 szuperautó zöld fényezése

Azoknak is meg akarják adni a lehetőséget a Nürburgringra utalásra, akik a „mindössze” 1306 lóerős normál változatot vásárolják, ezért kizöldítették a szuperautót. Extreme Forest, azaz extrém erdő névre hallgat a zöld karosszériaszín, amellyel a legendás német versenypálya Jackie Stewart által adományozott Zöld Pokol becenevére utalnak. Az 1,8 millió jüanos alapáron (84,4 millió Ft) felül 50 000 jüant (2,3 millió Ft) kérnek ezért a különleges fényezésért. De ennyivel nem ússza meg a Nürburgring-rajongó, hiszen a külsőhöz passzoló zöld belső hangulatért további 30 000 jüant (1,4 millió Ft) kell leszurkolnia.

A Yangwang U9-es egyébként nem sokáig lesz tiltott gyümölcs számunkra, hiszen a márka 2026-ban lép hivatalosan piacra az egész EU területén, és noha az itteni modellválasztékról majd később lesznek információk, azt biztosra vehetjük, hogy a világverő szuperautót is elhozzák. Kérdés, milyen áron?

