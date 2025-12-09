Visszatér a szuperautó, ezúttal villanymotoros hajtással

Új szerepet osztottak a Lexusra a Toyota konszernen belül, az új technológiák úttörője lesz az 1989-ben életre hívott prémiummárka, amely így akkumulátoros-elektromos hajtással kapja meg az új, alumínium vázas sportkocsit. A hagyományok miatt megtartják az LFA-nevet, épp csak a belső égés helyett a villanymotorokat ünneplik. A japánok azt szeretnék megmutatni a világnak, hogy nem ragadtak le a benzinmotoroknál, ha kell, az akkumulátoros-elektromos korszakban is készek maradandót alkotni a szuperautók között.

Villanymotorral is hozza az elvárt szintet a Lexus LFA szuperautó. Később tudjuk meg, milyen magasra helyezték a lécet

Fotó: Lexus

Hajtásmódtól függetlenül tud szuperautót építeni a Lexus

A műszaki tartalomról még annyit se árultak el a Lexus LFA esetén, mint a testvérmodelleknél, nem tudjuk, hány hajtómotort használnak, lesz-e összkerékhajtás, mekkora az akkumulátor-kapacitás. Amíg a karbon erősítésű alumínium váz változatlan, a prémiummárka számára teljesen új karosszériát készítettek. Amíg a 2725 mm-es tengelytávolság változatlan, a lágyabban ívelő formákkal megrajzolt felépítmény hossza 4690 mm, szélessége 2040 mm, magassága 1195 mm – ezzel 95 mm-rel rövidebb, 10 mm-rel keskenyebb és 105 mm-rel magasabb a Toyota GR GT-nél.

Futurisztikusabb a belső tér kialakítása, mind a vezetőnek, mind az utasnak vannak kapaszkodói-támaszai ahhoz, hogy a fokozott tempóban haladást is élvezni tudják. Az RZ villanymotoros szabadidő-autóban debütált by-wire, azaz digitális kormányzást kapja a visszatérő Lexus LFA, amelynél úgy hangolják a kormányzást, hogy soha ne kelljen fogást váltania a sofőrnek, legyen szó pályanapokon versenypályán száguldásról vagy épp parkolóházban szűk helyre megálláskor.

