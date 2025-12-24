Hírlevél
taxi

Taxit rendelt egy nő, halálra rémült, amikor benézett a csomagtartóba

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
Nem akármilyen meglepetésben volt része egy nőnek. A rendelt taxi csomagtartójában egy idegen utazott.
taxiwaymoLos Angeles

A lányának rendelt fuvart egy nő Los Angelesben, ám amikor az önvezető Waymo taxi megérkezett, egy idegen férfit talált a csomagtartóban. A férfi állítólag azután szállt be a kocsiba, hogy egy korábbi utas nyitva hagyta a csomagtartót.

A férfi azt állította, hogy az autó nem engedi kiszabadulni. A Waymo az eset után közleményben jelezte, hogy elfogadhatatlannak tartja a történteket, és gondoskodik arról, hogy többé ne fordulhasson elő. A cég jóváírást ígért az utasnak, a csomagtartóban potyázó férfit pedig végül a rendőrök vitték el.

Videón a taxi potyautasa:

@luckythurman I ordered a Waymo for my daughter and a random was in the trunk. #viralvideo #fyp #waymo ♬ original sound - luckythurman

 

