delhi

Telefont loptak a robogósok, tömegverekedés lett a vége!

Zsúfolt, szűk utcán próbálkoztak, csúnyán ráfizettek.
delhicsúnyán ráfizettektolvajoktelefontömegverekedésrobogó

Új-Delhi külvárosi részén, Brahmpuriban járunk, piacos, zsibvásáros környezet. A tolvajok robogón érkeznek, arrafelé ez egy szemernyit sem feltűnő, ám ők csupán átutazóban vannak. Kiszemelik, hogy egy kerékpárját toló szállító éppen telefonál, kikapják a kezéből a mobilt és elpucolnak.

Összetartó közösség segített

Szerencsére nem jutnak messzire, mert a vélhetően nem gyenge kiabálásra a többi kereskedő és járókelő azonnal reagál és már kezdődik is a tömegbunyó. Nincsenek véletlenek, a karma pedig a legtöbbször azonnal büntet.

 

