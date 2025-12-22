El akarja kerülni a bajt? Ezeket tartsa az autóban!

Hírlevél
A leghidegebb időszak sokszor okozhat kellemetlen meglepetéseket. Az okosan megválasztott téli felszerelésekkel azonban bebiztosíthatjuk magunkat.
A téli időjárás kiszámíthatatlansága miatt az autóvezetőknek nemcsak a vezetéstechnikai tudásukra, hanem a jármű felszereltségére is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk. Egy hirtelen jött hóvihar vagy egy jeges útszakaszon történő elakadás során a jól megválasztott eszközök kulcsfontosságúak. 

Téli közlekedésnél több mindenre kell odafigyelni! Fotó: NHTSA
Téli közlekedésnél több mindenre kell odafigyelni! 
Fotó: NHTSA

Téli vezetés: a hideg sosem tréfál

Az alapvető felszerelés részét kell, hogy képezze egy jó minőségű jégkaparó és egy hosszú nyelű hóseprű, illetve elengedhetetlen a fagyálló ablakmosó folyadék folyamatos utánpótlása is. Bár túlzásnak tűnik, de télen érdemes bikakábelt az autóban tartani, hiszen a tél nagyon próbára teszi az akkumulátort. Ha mégis kényszerpihenőre ítélne mint a technika vagy az időjárás, akkor jól jöhet egy meleg takaró, a sötétben való tájékozódást pedig egy megbízható fejlámpa segítheti. Amennyiben havas az időjárás, akkor nem elég a téli gumi és a hólánc, érdemes egy kis lapátot is magunknál tartani - egy megfelelően összeállított készlettel nemcsak a saját biztonságunkat garantáljuk, hanem a segítségnyújtásra is felkészültek leszünk.

 

