Téli közlekedési kisokos (1. rész): a gumiabroncsok

Ahogy korábban megírtuk, a téli közlekedés elengedhetetlen feltétele a megfelelő minőségű gumiabroncs, és tisztában kell lennünk a tárolással vagy akár a sebességindex jelentésével is. Most azonban kicsit más oldalról közelítjük meg a témát: íme három nem annyira közismert, de fontos tudnivaló az abroncsokkal kapcsolatban, amelyekre a Magyar Gumiabroncs Szövetség hívta fel a figyelmet. Kisokosunkban további hat témát dolgozunk majd fel!

A megfelelő gumiabroncs a biztonságos közlekedés alapfeltétele

Fotó: Bridgestone

A hőmérséklet hatása a gumiabroncsnyomásra

A hőmérséklet csökkenésével a gumiabroncsok nyomása is visszaesik, ami befolyásolhatja a tapadást, az autó stabilitását és a fogyasztást. Hideg időben ezért célszerű gyakrabban ellenőrizni a nyomást, különösen akkor, amikor a jármű figyelmeztető rendszere (TPMS) érzékeli a változást. A modern rendszerek a hőingásra is reagálnak, így télen gyakoribbak a jelzések – ez azonban sokszor nem hibára, hanem a normál hőtágulásra figyelmeztet.

A pótkerék jelentősége

A pótkerék állapotára télen különösen érdemes figyelni. A fagyos idő, a sós latyak és a kátyúk növelik a defekt kockázatát. Ilyen esetben egy rossz állapotú vagy alacsony nyomású pótkerék könnyen kellemetlen helyzetbe hozhatja az autóst.

Hólánc és tapadássegítő eszközök

Hegyvidéki, meredek vagy ritkábban kezelt útvonalakon a hólánc elengedhetetlen lehet. Még indulás előtt érdemes védett, száraz körülmények között kipróbálni a felszerelését, hogy éles helyzetben már rutinszerűen menjen. A modern textilhóláncok is jó alternatívát jelenthetnek, ahol engedélyezettek.