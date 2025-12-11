Használtként csapnivaló a Tesla, új autóként egész jó

A Consumer Reports nevű amerikai fogyasztóvédelmi szervezet az idén mintegy 380 000 autó vizsgálatával – a tulajdonosok által beküldött tapasztalatok alapján – készítette el megbízhatósági listáit, amelyen 26, az Egyesült Államokban forgalmazott autómárka szerepel. A 0-3 éves autókkal szerzett tapasztalatok alapján ítélték meg az új autók megbízhatóságát, az 5-10 éves korcsoport alapján a hosszú távú minőségről készítettek listát. Feltűnő a Tesla mozgása, az 5-10 éves korú autókat jobb kerülni, de az új autóknál már átlag feletti a megbízhatóság (kivéve a Cybertruck, ami átlag alatti...).

Az 5-10 éves korcsoportban az utolsó helyen tanyázik a Tesla, a 0-3 éves korcsoportban az átlagnál jobb a megbízhatósága

Fotó: Tesla

Ahogy egyre fiatalabb egy Tesla, úgy lesz egyre jobb a minősége

Abban az időszakban készült autók problémásak, amelyeket kapacitásproblémák (még nem készült el a gyár bővítése) miatt sátorban raktak össze a kaliforniai gyár parkolójában, amit megsínylett a hosszú távú minőség. Amióta azonban egyre nagyobb fokú automatizáció mellett készülnek a Tesla autói, drámaian javult a minőségük. A többi autómárkánál nincs ilyen extrém változás. Összességében elmondható, hogy az öntöltő hibridek tulajdonosai számíthatnak a legkevesebb problémára, és hogy amelyik autómárka megbízható autókat készít, azok használt autóként is jól szerepelnek.

