Az ilyen autóval járók hazudnak a legtöbbet

Egy 4100 amerikai autóst bevonó, pszichológiai őszinteségi tesztre épülő tanulmány szerint a Tesla-tulajdonosok több mint fele megpróbálná kibeszélni magát a gyorshajtási bírságból. Ez a kifogáskeresők listájának élére helyezi őket.

A teszt tizenhat valós forgatókönyvet mutatott be a sofőröknek, hogy felmérjék, mennyire lennének őszinték. A kérdések között szerepelt például, hogy eszükbe jutna-e szó nélkül elhagyni a helyszínt, miután meghúztak egy másik autót.

Az eredményeket márkák szerint rendezve néhány egyértelmű minta rajzolódott ki. A Mini-tulajdonosok az utolsó helyen végeztek az őszinteség terén, átlagosan mindössze 57,31 ponttal a 80-ból. Sokan beismerték, hogy amikor csak lehetséges, elkerülik a büntetéseket. Az Acura-vezetők a második helyen végeztek, a volvósok pedig a harmadikon.

A Tesla-tulajok mindenki előtt

A Tesla-vezetők mindenkit legyőztek, amikor a gyorshajtásra terelődött a szó. A felmérés szerint a Tesla-tulajdonosok 52,94 százaléka bevallotta, hogy kifogásokat keres, ha gyorshajtáson kapják őket. A volvósok itt a második helyen, míg a Mini-tulajdonosok a harmadikon végeztek, ami jól illeszkedik az általános őszinteségükhöz.

A Mitsubishi-tulajdonosokat koronázták a legőszintébbnek, 64 ponttal a 80-ból. Az Infiniti-vezetők közvetlenül mögöttük végeztek, a Lincoln-, a Mazda- és a Jeep-tulajdonosok pedig szintén jól szerepeltek.