Töltési etikett: ezt minden elektromos autósnak tudnia kell!

23 perce
Mi illik, és mi nem? Nézzük az elektromos autók töltési etikettjét!
Ahogy közelednek az ünnepek és egyre többen indulnak útnak, a nyilvános elektromosautó-töltők terheltsége is jelentősen megnő. Míg otthoni vagy munkahelyi töltésnél elegendő a családtagokkal, illetve a kollégákkal egyeztetni, addig a közterületi töltésnél már másokra is tekintettel kell lennünk. A BYD ezért összegyűjtötte az elektromos autók töltési etikettjének legfontosabb szabályait.

Az elektromos autók töltési etikettjével érdemes tisztában lenni Fotó: BYD
Az elektromos autók töltési etikettjével érdemes tisztában lenni 
Fotó: BYD

Ezt minden elektromos autót használónak érdemes tudni

  1. Ne foglaljuk a helyet töltés után. Amint vége a töltésnek, álljunk el, hogy más is tudjon töltést indítani.
  2. A töltőhely nem parkolóhely. Csak akkor álljunk oda, ha valóban töltünk.
  3. Csak annyi ideig foglaljuk a töltőt, ameddig szükséges A töltés befejezését követően mielőbb álljunk el az oszloptól, hogy más is használhassa azt. A 100%-os töltöttségre való várakozás – különösen villámtöltőkön – indokolatlanul hosszúra nyújthatja a töltési időt.
  4. Ne húzzuk ki más autóját! Még akkor sem, ha a töltöttség magasnak tűnik.
  5. A töltőkábel rendeltetésszerű használata. A kábelt úgy vezessük, hogy ne akadályozza a gyalogos- vagy gépjárműforgalmat, és – amennyiben nem a töltőoszlop kábelét használjuk – töltés után helyezzük vissza a gépjárműbe.
  6. Korrekt kommunikáció. Ha sor alakult ki, legyünk előzékenyek, és szükség esetén jelezzük, mennyi idő van hátra a töltésből. A türelmes, kulturált kommunikáció különösen sokat számít a zsúfolt időszakokban.
  7. Maradjunk elérhetők. Ha hosszabb ideig távol kell mennünk, hagyjunk üzenetet vagy használjuk az erre szolgáló alkalmazások funkcióit.

 

