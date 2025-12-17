Töltési etikett: ezt minden elektromos autósnak tudnia kell!

Mi illik, és mi nem? Nézzük az elektromos autók töltési etikettjét!
Ahogy közelednek az ünnepek és egyre többen indulnak útnak, a nyilvános elektromosautó-töltők terheltsége is jelentősen megnő. Míg otthoni vagy munkahelyi töltésnél elegendő a családtagokkal, illetve a kollégákkal egyeztetni, addig a közterületi töltésnél már másokra is tekintettel kell lennünk. A BYD ezért összegyűjtötte az elektromos autók töltési etikettjének legfontosabb szabályait.
Ezt minden elektromos autót használónak érdemes tudni
- Ne foglaljuk a helyet töltés után. Amint vége a töltésnek, álljunk el, hogy más is tudjon töltést indítani.
- A töltőhely nem parkolóhely. Csak akkor álljunk oda, ha valóban töltünk.
- Csak annyi ideig foglaljuk a töltőt, ameddig szükséges A töltés befejezését követően mielőbb álljunk el az oszloptól, hogy más is használhassa azt. A 100%-os töltöttségre való várakozás – különösen villámtöltőkön – indokolatlanul hosszúra nyújthatja a töltési időt.
- Ne húzzuk ki más autóját! Még akkor sem, ha a töltöttség magasnak tűnik.
- A töltőkábel rendeltetésszerű használata. A kábelt úgy vezessük, hogy ne akadályozza a gyalogos- vagy gépjárműforgalmat, és – amennyiben nem a töltőoszlop kábelét használjuk – töltés után helyezzük vissza a gépjárműbe.
- Korrekt kommunikáció. Ha sor alakult ki, legyünk előzékenyek, és szükség esetén jelezzük, mennyi idő van hátra a töltésből. A türelmes, kulturált kommunikáció különösen sokat számít a zsúfolt időszakokban.
- Maradjunk elérhetők. Ha hosszabb ideig távol kell mennünk, hagyjunk üzenetet vagy használjuk az erre szolgáló alkalmazások funkcióit.
