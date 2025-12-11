Ez mégis hogy lehetséges? 11 perc alatt kétszer mérte be ugyanaz a traffipax – fotók

Hírlevél
Sokba került a gyors városi kör egy autósnak Salgótarjánban. Mindkét irányban dolgozott a traffipax.
autós hírtraffipaxrendőrség

A salgótarjáni rendőrkapitányság munkatársai sebességellenőrzést végeztek a városban december 7-én délután. A traffipax röpke 11 perc alatt kétszer is bemérte ugyanazt a sofőrt, aki mindkét irányban túllépte a megengedett 50 km/h-s sebességet.

Először 90-nel, majd az ellenkező irányból 66 km/h-s sebességgel hajtott. A két szabályszegésért 150 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat az autó üzembentartója.

A traffipax felvételei:

Az esetleg komoly sérüléssel vagy tragédiával végződő balesetek megelőzése, valamint a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében az autósok a jövőben is számíthatnak nagyobb rendőri jelenlétre a nógrádi utakon.

 

