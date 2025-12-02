Gazdasági bombahír: egyre többen engedhetik meg maguknak az új autót!

Az idei évben november végéig 117 510 új autó került forgalomba, ami 7,1%-kal több, mint a 2024-es időszakban, és 17,8%-kal haladja meg a 2023-as értéket - közölte a Carinfo. A kishaszonjárművek esetében a kumulált adat 21 238 darab, ami 6,4%-os csökkenés 2024-hez képest, viszont 11,1%-os növekedés a 2023-as bázishoz mérten.

A kedvező finanszírozási konstrukciók is pörgetik az új autók piacát

Hasít az új autók piaca

Ami a többi kategóriát illeti: összesen 784 új busz került forgalomba, ami 97%-os növekedést jelent 2024-hez képest, illetve 4611 darab nagyhaszonjárműre került rendszám, ami 5,4%-os csökkenés a tavalyi időszakhoz képest, és közel 20%-os visszaesés a 2023-as adatokhoz viszonyítva. A január-novemberi időszakban 7081 motorkerékpár találta meg új gazdáját ami 4,9%-kal kevesebb, mint tavaly, ugyanakkor 11,5%-kal magasabb, mint 2023-ban. Az említett szegmenseket együttvéve 151 224 új járművet helyeztek forgalomba hazánkban az év első tizenegy hónapjában, amely 4,2%-os növekedés 2024-hez képest, és 14,7%-kal több, mint 2023 azonos időszakában! Bár általánosságban az új autók sokat drágultak az elmúlt években, még mindig vannak diszkontmodellek, amelyek a magánvásárlók körében roppant népszerűek.