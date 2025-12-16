A rendőrök is elhűlve nézték, mit művelt az uszodánál parkoló anyuka – fotók

Összecserélte a pedálokat parkolás közben egy sofőr. Hetekre zárva lesz miatta az uszoda.
Egy francia uszoda előtt kialakított parkolóban akart megállni egy gyermekével érkező nő, de manőverezés közben összecserélte a pedálokat. Előbb áttörte az üvegfalat, majd meg sem állt a medencéig, amelyben végül elmerült.
Noha az uszodában többen is tartózkodtak a baleset időpontjában, nem sérült meg senki. Az autóban utazó nőt és gyermekét két úszómester, valamint egy másik személy segítségével sikerült azonnal kimenteni.
Így nézett ki az uszoda a baleset után:
A hatóságoknak az is nagy fejtörést okozott, hogyan emeljék ki az autót a medencéből. Azt rögtön bejelentették, hogy a mentési és javítási munkálatok miatt több hétig zárva lesz az uszoda.
