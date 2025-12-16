A rendőrök is elhűlve nézték, mit művelt az uszodánál parkoló anyuka – fotók

Egy francia uszoda előtt kialakított parkolóban akart megállni egy gyermekével érkező nő, de manőverezés közben összecserélte a pedálokat. Előbb áttörte az üvegfalat, majd meg sem állt a medencéig, amelyben végül elmerült.

Noha az uszodában többen is tartózkodtak a baleset időpontjában, nem sérült meg senki. Az autóban utazó nőt és gyermekét két úszómester, valamint egy másik személy segítségével sikerült azonnal kimenteni.

Így nézett ki az uszoda a baleset után:

A hatóságoknak az is nagy fejtörést okozott, hogyan emeljék ki az autót a medencéből. Azt rögtön bejelentették, hogy a mentési és javítási munkálatok miatt több hétig zárva lesz az uszoda.