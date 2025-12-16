Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

autós hír

A rendőrök is elhűlve nézték, mit művelt az uszodánál parkoló anyuka – fotók

37 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Összecserélte a pedálokat parkolás közben egy sofőr. Hetekre zárva lesz miatta az uszoda.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós híruszodaparkolás

Egy francia uszoda előtt kialakított parkolóban akart megállni egy gyermekével érkező nő, de manőverezés közben összecserélte a pedálokat. Előbb áttörte az üvegfalat, majd meg sem állt a medencéig, amelyben végül elmerült.

Noha az uszodában többen is tartózkodtak a baleset időpontjában, nem sérült meg senki. Az autóban utazó nőt és gyermekét két úszómester, valamint egy másik személy segítségével sikerült azonnal kimenteni.

Így nézett ki az uszoda a baleset után:

A hatóságoknak az is nagy fejtörést okozott, hogyan emeljék ki az autót a medencéből. Azt rögtön bejelentették, hogy a mentési és javítási munkálatok miatt több hétig zárva lesz az uszoda.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!