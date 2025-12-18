Az év fordulóján megváltozik az útdíjfizetés rendszere Magyarországon

2026 január elsejével a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) beleolvad a Magyar Közút Nonprofit Zrt-be, ezzel egy helyre kerülnek az útdíjfizetési és útüzemeltetési feladatok, ami költséghatékonyabb működést eredményez. Az ígértek szerint az ügyfelek semmit nem éreznek majd az átállásból, ugyanúgy lehet majd autópálya-matricát vásárolni, mint korábban és az ellenőrzés is zavartalanul zajlik az átállás idején.

Január elsejével változik az útdíjfizetés rendszere, a feladatokat átveszi a Magyar Közút

Fotó: NÚSZ

Gyorsabban reagál a változásokra az útdíjfizetés új rendszere

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. funkcionális összevonásával az útdíjszedési, útdíjellenőrzési és egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok egy kézbe kerülnek a közútkezelőnél. Az ehhez szükséges eszközök, vagyon és munkavállalók térítésmentesen kerülnek átadásra, így az ellátás folyamatossága biztosított lesz. A változás egyik fontos célja, hogy idővel az útdíjbevételek közvetlenül a közútkezelés finanszírozását szolgálják. A most elfogadott rendeletek megszüntetik annak lehetőségét, hogy az útdíjrendszer kritikus informatikai működését magántulajdonú piaci szereplők végezzék. Ennek részeként a NÚSZ Zrt. megvásárolja az i-Cell Mobilsoft Zrt.-t, amely az elektronikus útdíjrendszer fejlesztésében és üzemeltetésében eddig is kulcsszerepet játszott. 2026-tól az i-Cell – állami tulajdonú vállalatként – a Magyar Közút számára biztosítja az útdíjrendszer informatikai működtetését és fejlesztését. A társaság az elektronikus útdíjfizetési és tengelysúlymérési rendszerek mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt megoldásainak – így az EKÁER-, az e-áfa- és az online számla rendszereknek –, valamint a nemzeti mobilfizetési rendszernek is a szállítója, továbbá szerepet vállal az egészségügyi informatikai rendszerek konszolidációjában.

Bár a NÚSZ Zrt. 2026-tól már nem lesz útdíjszedő, új szerepet kap: koordináló szervezetként segíti a Magyar Közút és az i-Cell munkáját. Feladata az lesz, hogy szakmai, költséghatékonysági és célszerűségi szempontból véleményezze az informatikai fejlesztési és beszerzési igényeket, megelőzve a felesleges kiadásokat és párhuzamosságokat. A Kormány nemcsak az állami irányítást erősíti, hanem a fuvarozók számára kulcsfontosságú szolgáltatásokat is stabilabbá teszi intézkedéseivel. A KUPON Portfolió Kft. állami tulajdonba kerülésével megmarad és biztonságossá válik az utólagos (postpaid) útdíjfizetés, amely különösen fontos a fuvarozók likviditásának megőrzése érdekében. A SETECH Flotta Kft. megvásárlásával pedig az állam saját bevallási közreműködővel rendelkezik majd, csökkentve a piaci bizonytalanságokat egy olyan területen, amelyet gyakorlatilag minden fuvarozó igénybe vesz.

