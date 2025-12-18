Viccnek is erős: egy autó tetején landolt a kisrepülő!

Előfordult már, hogy műszaki hiba miatt egy repülőgép nem jutott el a következő repülőtérig, nemrég Ausztriában szállt le egy kisrepülő az autópályán. Az Egyesült Államokban történt eset is a hajtóművek hibáira vezethető vissza, a Beechcraft 95-C55 Baron típusú gép oktatórepülés közben hibásodott meg, a pilótának és utasának pedig most sem maradt választása: az egyetlen opció az autópályán való landolás maradt.

Az ütközés pillanata, akikor a kisrepülő eltalálja az autót

Fotó: Smartermedia

Kisrepülő és Toyota találkozása

A drámai pillanatokat csak ezután jöttek, ugyanis a repülő egy az autópályán szabályosan közlekedő autón landolt. Pontosabban nem is landolt, ugyanis nagy erővel öklelte fel a Toyota Camryt. Az ütközés erejétől a gép felpattant a kocsi tetejéről, majd az aszfalton csúszva, törmelékfelhőt hagyva maga után állt meg. Bár a látvány alapján tragédiára lehetett számítani, a baleset kimenetele kész csoda: a Toyotát vezető 57 éves nő ugyan kórházba került, de csak könnyebb sérüléseket szenvedett, a repülőgép két utasa pedig gyakorlatilag karcolások nélkül szállt ki a roncsból.