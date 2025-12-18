Botrány az autópályán, mindenkinél kiverte a biztosítékot a rolleres nő - videó

Elektromos rollerrel hajtott fel az osztrák A4-es autópályára egy nő. Amikor észrevette, hogy videó készül róla, mutogatni kezdett.
Minden létező KRESZ-szabályt megszegve elektromos rollerrel közlekedett a Bécs-környéki autópályákon egy nő. Az A23-asról az A4-es autópályára hajtott fel, amikor az életveszélyes mutatványról videó is készült.
Amint a nő észrevette, hogy felvétel készül róla, még neki állt feljebb. Nemtetszését elég egyértelmű módon ki is fejezte: finoman és nőiesen felmutatta a középső ujját. A felvételen jól látszik, hogy a nő a szabálytalan közlekedésével jelentősen akadályozta a forgalmat, baleset szerencsére nem történt.
Videó a bemutatásról:
