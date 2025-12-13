Rengetegen nem tudnak mit kezdeni a visszahívással

A holland ANWB autós klub szerint nagyon sokan vannak, akik nem is tudnak róla, hogy autójuknak meg kellene jelennie egy márkaszervizben, hogy azon végrehajtsák annak tökéletes működéséhez elengedhetetlen visszahívást. Azóta ugrott meg az ilyen problémás autók száma, hogy egyre több, öregebb autóra is bejelentenek visszahívást a gyártók például hibás légzsákok miatt. Hollandiában konkrétan 800 000 olyan autó fut az utakon, amelyre meghirdetett visszahívás van, de nem jelentek meg velük márkaszervizben.

Öreg autókra is vannak visszahívások, amelyek tulajdonosai nem ismerik ezt a szervizakciót

Fotó: Takata

Több ok miatt hanyagolják az emberek a visszahívásokat

Amíg a márkaszervizbe hordott autókon a rutin karbantartás során elvégzik az ilyen munkákat is, addig a független szervizekben nem is tudnak vele foglalkozni. Az első probléma általában az szokott lenni, hogy az importőrök a hatóságon keresztül küldik ki az értesítést a visszahívásról, sokan pedig egyszerűen kéretlen reklámlevélnek veszik a borítékot és kidobják azt. Az is elképzelhető, hogy aki kibontja a borítékot, az nem feltétlenül érti meg, hogy mit is akarnak a jogi nyelven megfogalmazott értesítéssel, az autó már öreg, független autószervizbe hordja, hagyják őt békén. De olyanok is akadnak, aki szerint nem is olyan nagy a probléma, hiszen az autó működik – aztán balesetnél nem nyílik ki a légzsák, ami miatt elrendelték a visszahívást… Sokan félnek az extra költségektől is, mondván a márkaszerviz drága, pedig a visszahívások során az autós számára ingyen van a munka, hiszen azt az importőr fizeti a szerviznek. A holland ANWB autós klub azt javasolja, az importőrnél/márkaszerviznél érdeklődjön az ember, van-e nyitott visszahívás az autóra. Megoldást jelentene a helyzetre, ha például a műszaki vizsgánál automatikusan elvégeznék ezt, de ez egyelőre még Hollandiában is csak vágyálom.

