Szárazon akart beszállni a kocsiba, kegyetlenül pórul járt - videó

Özönvízszerű eső után egy méretes pocsolya közepén találta a kocsiját egy autós. Mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen csupa víz beszállás előtt, még a zsákban ugrálást is vállalta, de egy eshetőséggel nem számolt.

Egészen pontosan azzal nem, hogy egy elhaladó autó esetleg lefröcsköli. Pedig pontosan ez történt: egy viszonylag nagy sebességgel érkező másik sofőr végül nem lefröcskölte, hanem szó szerint teljesen beterítette vízzel, így minden, az elázás elkerülése érdekében tett igyekezet teljesen hiábavalónak bizonyult.

Videón, ahogy beterítette a víz a parkoló autót: