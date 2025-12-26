Újra újjászületik a Volga autómárka

2024. május végén jelentették be a Volga autómárka újjászületését, azonban a Gorkij Autógyár felelősei elhamarkodottan prezentálták a prototípusokat, hiszen végül nem sikerült aláírni az együttműködési megállapodást a kínai Changan gyárral, így nem lett semmi az autókból. Az azóta eltelt másfél év során a GAZ felelősei más autógyártóknál is kilincseltek, de a GAC-cal még érdemi tárgyalást se sikerült összehozni, végül a Geely-nél kötöttek ki. Még nincs hivatalos bejelentés a Volga-projektről, de az orosz védjegy-adatbázisban már megjelentek az első új modellek szabadalmi ábrái.

A Geely Monjaro lesz az alapja a Volga K50-es szabadidő-autónak

Fotó: Geely

Csak a hűtőrácsot módosítják a Volga típusokon

Eszerint a Geely Preface limuzinból készül a Volga C50, míg a Geely Monjaro nevű szabadidő-autóból születik meg a Volga K50. Túlságosan nagy változás a megjelenésben nincs, épp csak a hűtőrácsot, a feliratokat és a márkajelzést cserélik le az autókon. Várhatóan amint sikerül beindítani a Volgák gyártását, az orosz Geely-forgalmazó leáll majd a megfelelő modellek árusításával, hogy ne legyen párhuzamos forgalmazás – igaz, a Geely orosz kínálatában így is marad még 4 szabadidő-autó, és ott van még a BelGee által készített szedán és két szabadidő-autó Belorusz gyártásból. Állítólag erről szó volt a Geely forgalmazó által a márkakereskedőknek szervezett évzáró vacsorán.

A Geely Preface limuzinból lesz hűtőrács-cserével a Volga C50

Fotó: Geely

Műszakilag annyi változás várható a Volga típusoknál, hogy adózási okok miatt a 2,0 literes turbómotornak lesz egy legyengített, 150 lóerős változata is. Várhatóan egyszerű összeszereléssel indul majd a Volga C50 és K50 gyártása, a teljes ciklusú termelésre várhatóan egy évvel az indulást követően áll majd a Nyizsnij Novgorod-i GAZ autógyár.

