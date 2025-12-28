Passat-alternatívának is kínál alternatívát a VW

Egyszerűbb idők jártak öt évvel ezelőtt, az EU teljes mellszélességgel az elektromos átállás mögött állt, a Volkswagen tehát megcsinálta a fél évszázados múltra visszatekintő Passat sikermodelljének elektromos alternatíváját az ID.7-es képében. Német gyártásból akarták ellátni az egész világot a nagy méretű villanyautóval, de jöttek az USA piacvédő intézkedései, aztán Európa is óvatosabban kezeli az elektromos átállást, szóval nem áll jól az ID.7 szénája. Kínában rögtön két alternatív megjelenéssel is kínálják a típust, de az nem igazán tud labdába rúgni a tucatnyi helyi ajánlattal szemben. Ezek után nem csoda, hogy a VW elkészíti a Passat-alternatíva alternatíváját ID.Unyx 07-es néven.

Alig 18 hónap alatt fejlesztették ki Kínában a VW és az Xpeng együttműködésében az ID.Unyx 07-est

Fotó: Volkswagen

Német vas és kínai elektronika jelenti a megváltást a VW szerint

Nem teljesen új fejlesztésről van szó, hanem a németek által Kínában gyártott, és arrafelé ID.Unyx 06-os néven saját márka alatt értékesített Cupra Tavascan testvéréről, egészen pontosan annak lépcsős hátú változatáról. Amíg a vas nagy része az MEB építőkészletből származik, az elektronika már a stratégiai partner Xpeng segítségével készül. Utóbbi szállítja a vezetőtámogató rendszert (automata parkolás, satöbbi), a szórakoztatóelektronikai rendszert, amelyet kínai alkalmazások futtatására optimalizáltak. Ez a német-kínai technika egyébként China Electrical Architecture (CEA) nevet kapta.

A karosszéria hossza 4853 mm, szélessége 1852 mm, magassága 1566 mm és 2826 mm a tengelytávolság – nagyjából 10 centivel rövidebb az ID.7-esnél az új szedán, egyébként azonosak a méretek. Hajtás tekintetében nincs nagy újdonság a Volkswagen ID.Unyx 07-esnél, az akkumulátor 59,9 kWh kapacitású, a hátsó tengelyre épített hajtómotor 231 lóerős, az engedékenyebb kínai szabvány szerint 558 km a hatótávolság. A mindössze 18 hónap alatt kifejlesztett VW ID.Unyx 07-es forgalmazása 2026 első felében indul Kínában, exportját jelen állás szerint nem tervezik.