Befagyott zár, beragadt ajtók? Így kerülje el a fagyos meglepetéseket!

A téli reggeleken sokan tartanak attól, hogy indul-e az autó, pedig a kemény mínuszok nem csak az akkumulátort, hanem az ajtókat és a zárakat is célba veszik, ami egy sietős indulásnál komoly bosszúságot járhat. A megelőzés és a helyes technika ismerete ilyenkor aranyat ér, hiszen egyetlen rossz mozdulattal több tízezer forintos kárt okozhatunk a járműben.

A zár és a kédergumi állapota különösen fontos télen

Így védjük a zárakat!

A zárak védelme már az első fagyok előtt kulcsfontosságú. A speciális zárolaj és a grafitos karbantartó spray-k rendszeres használata segít megakadályozni, hogy a nedvesség bejusson és megfagyjon a zárban. Amennyiben a zár mégis megadja magát a hidegnek, tartsuk szem előtt a legfontosabb szabályt: a forró víz használata szigorúan kerülendő, mivel a hirtelen hőhatás károsíthatja a szerkezetet, a későbbiekben pedig a belefagyó víz még nagyobb problémát okozhat. Fontos gyakorlati tanács, hogy a jégoldó eszközöket soha ne az autóban, hanem a táskánkban vagy a lakásban tartsuk, hiszen a kesztyűtartóban pihenő spray nem sokat ér, ha az ajtó zárva marad.

Hasonló figyelmet igényelnek a gumi ajtótömítések is, amelyek a rájuk fagyó pára miatt hajlamosak összeragadni a karosszéria fémfelületeivel. Ha ilyenkor erővel próbáljuk feltépni az ajtót, a gumi könnyen elszakad. Szilikonpasztával vagy szilikonspray-vel történő átkenéssel azonban hatékonyan megelőzhető az odatapadás, miközben a szer használatával a tömítések élettartama is jelentősen növelhető, mivel megvédi az anyagot a kirepedezéstől.