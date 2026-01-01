1 km/órával lépte túl a megengedett sebességet, egymilliót kell fizetnie!

Három hosszú évnyi pereskedés után lezárult az ügye annak a svájci autósnak, akit még három évvel ezelőtt mért be egy traffipax. A radar 64 km/h-s sebességet rögzített a területen megengedett 60 helyett. A hibahatár levonása után ez 1 km/h-s sebességtúllépésnek minősült, ami 40 frank (17 ezer forint) bírságot vont maga után.

A megbírságolt férfi azt állította, hogy azon a napon nem ő vezette az autóját, ezért vitatta a büntetést. Első fokon veszített, ezért fellebbezett a kantoni bírósághoz, amely a javára döntött. A bírák megállapították, hogy nem ő, vagy legalábbis nem egyértelműen ő a fényképen látható személy, és felmentették a gyorshajtás vádja alól.

Hiábavaló volt a hosszú pereskedés

Mivel azonban a férfi nem volt hajlandó felfedni a tényleges sofőr kilétét, ugyanúgy kiszabták rá a 40 frank bírságot, amelyhez további adminisztratív költségek adódtak hozzá.

A férfi ekkor sem volt hajlandó elengedni az ügyet: benyújtotta a végső fellebbezést, ezúttal a svájci Szövetségi Bírósághoz. A bíróság az eljárás során helybenhagyta a másodfokon született kantoni döntést, jogerőssé téve, hogy a 40 frank bírság mellé további 2600 frank (egymillió forint) perköltséget is fizetnie kell az autó tulajdonosának.