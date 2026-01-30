2700 részlete újult meg, ezt tudja a friss luxus-Merci!

Az autó szabadalmaztatásának 140. évfordulóján, január 29-én leplezte le a Mercedes-Benz csúcsmodelljének megújult változatát. Könnyen felismerhető a 2026-os S-osztály, hiszen ötödével megnövelték a hűtőrács méretét és az kontúrvilágítást is kapott, piactól függően még a fölötte álló csillag is világít, ezzel mutatva az utat. Rögtön az új generációs digitális fényszórókkal került a háromágú csillag-motívumot tartalmazó fényszóró a fedélzetre, a korábbinál 40%-kal nagyobb területet fed le a nagy felbontású (autók körbevilágítása) világítás, a fényszóró 600 méterre világít előre; a navigáció alapján világít be kanyarba az S-osztály. A hátsó lámpákban 3-3 csillag-motívum világít, egyébként 150 karosszériaszín és 400 belső hangulat közül lehet választani – és természetesen egyedi igényeket is teljesítenek, ha ez még nem lenne elég.
Már csak csupa-képernyő műszerfallal jön a Mercedes-Benz S-osztály
Alapáron adják az MBUX Superscreen műszerfalat (opciósan 3D-s műszeregység 12,3 col képátlóval, 14,4 colos központi érintőképernyő, 12,3 colos képernyő az anyósülés előtt), a legújabb MB.OS fedélzeti rendszer nem csak távoli frissítést tesz lehetővé, de rögtön három MI-segédet (ChatGPT-4o, Microsoft Bing, Google Gemini) is használ a kezelés megkönnyítése érdekében, és már animált személyisége is van – az emberszerű külső mellett „LittleBenz” animált háromágú csillag is választható. Továbbfejlesztették a virtuális navigációt, a fel-a-fejjel kijelző segítségével az aszfalton jeleníti meg a rendszer, merre kell menni. Nem csak a műszerfal van tele képernyőkkel, a hátsó ülésekhez rendelhető 13,1 colos képernyőket használó szórakoztató rendszer, ami streaming-adások vétele mellett távoli munkavégzésre – videókonferencia – is alkalmas. Az utasok kényelmét növeli az akár 44°C-ra fűtött biztonsági öv, ami „meleg ölelést” ad. A nagy teljesítményű légszűrő rendszer 90 másodperc alatt képes kitisztítani a kabin levegőjét, eközben a sószemcsénél 1200-szor kisebb (!) szennyeződéseket távolítja el a szűrő. Alapáron Burmester 3D hifit adnak, opciósan 39 hangszórós Burmester 4D hangrendszert (mélysugárzó rezegteti a testet) lehet választani.
Sokat fejlődött a vezetőtámogató rendszerek tudása, amiből Európában egyelőre a finomabb parkolósegédet lehet megtapasztani, ami már külön figyel a felnik épségére, azaz a padkák magasságát is nézi. Kínában kezdettől fogva elérhető az MB.Drive Assist Pro, ami városi körülmények között teljesen át tudja venni az irányítást az embertől, ezt a funkciót némi késéssel az Egyesült Államokban is meg lehet vásárolni, a többi piacon pedig a jogszabályi körülmények tisztázása után teszik elérhetővé. Ez a rendszer egyébként olyan segítséget is tud nyújtani, hogy ha szűk helyen elakad az autó, és nincs lehetőség a megfordulásra, akkor magától képes visszamenni az S-osztály egy biztonságos fordulópontig – ilyenkor a központi képernyőn lehet figyelemmel követni a lépésben végzett manővert.
Egy nagy újdonság van a motorkínálatban, itt mutatkozik be az M 177 Evo 4,0 literes V8-as biturbó, amelynél teljesen új a forgattyús mechanizmus. Az egysíkú főtengely rázósabb, de pörgősebb működést biztosít – aggódni nem kell, az aktív motortartó-bakokkal nem érzi hátrányát az utas –, az alapvetően az AMG részleg igényeire szabott erőforrás az S 580-as jelzésnél 537 LE/750 Nm tudású; az összes többi erőforráshoz hasonlóan itt van egy 23 lóerős, 48 voltos feszültségű lágyhibrid segítség. A soros hathengeres benzines- és dízelmotor is erősebb lett, a plug-in hibrid kivitel 100 km körüli elektromos hatótávolságot kínál és az erősebb villanymotor jóvoltából az S 580 e változat 75 lóerővel nagyobb teljesítményt kínál. Az összes belső égésű motort már felkészítették az Euro 7-es előírásokra, ami a benzineseknél nagyobb teljesítményű részecskeszűrőt és nyomás alatt tartott (ne távozzanak onnan gázok a szabadba) üzemanyagtartályt jelent, a dízelnél világelsőként használnak elektromosan fűtött katalizátort, és módosították a kipufogógáz-visszavezető rendszert.
Megmaradt a kínálatban a V12-es biturbó is, igaz, csak a páncélozott Guard változatban kérhető. Utóbbinál VR10-es szintre javították a védelmet, így a felfrissített Mercedes-Benz S-osztályos páncélautó az első, ami ilyen védelmet kínál gyárilag. A Guard-specifikus rendszerek által – beleértve a tűzoltó és vészhelyzeti friss levegő rendszereket, a fenyegetésjelző rendszert, a külső kommunikációt és a szervovezérlésű ajtókat – az S 680 GUARD 4MATIC kiemelten védett személyekhez kapcsolódó feladatok ellátásához is konfigurálható.