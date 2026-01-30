2700 részlete újult meg, ezt tudja a friss luxus-Merci!

Az autó szabadalmaztatásának 140. évfordulóján, január 29-én leplezte le a Mercedes-Benz csúcsmodelljének megújult változatát. Könnyen felismerhető a 2026-os S-osztály, hiszen ötödével megnövelték a hűtőrács méretét és az kontúrvilágítást is kapott, piactól függően még a fölötte álló csillag is világít, ezzel mutatva az utat. Rögtön az új generációs digitális fényszórókkal került a háromágú csillag-motívumot tartalmazó fényszóró a fedélzetre, a korábbinál 40%-kal nagyobb területet fed le a nagy felbontású (autók körbevilágítása) világítás, a fényszóró 600 méterre világít előre; a navigáció alapján világít be kanyarba az S-osztály. A hátsó lámpákban 3-3 csillag-motívum világít, egyébként 150 karosszériaszín és 400 belső hangulat közül lehet választani – és természetesen egyedi igényeket is teljesítenek, ha ez még nem lenne elég.

150 karosszériaszín és 400 belső hangulat közül lehet választani a Mercedes-Benz S-osztálynál - ha nem sikerül, ott van még az egyedi kialakítás opciója is

Már csak csupa-képernyő műszerfallal jön a Mercedes-Benz S-osztály

Alapáron adják az MBUX Superscreen műszerfalat (opciósan 3D-s műszeregység 12,3 col képátlóval, 14,4 colos központi érintőképernyő, 12,3 colos képernyő az anyósülés előtt), a legújabb MB.OS fedélzeti rendszer nem csak távoli frissítést tesz lehetővé, de rögtön három MI-segédet (ChatGPT-4o, Microsoft Bing, Google Gemini) is használ a kezelés megkönnyítése érdekében, és már animált személyisége is van – az emberszerű külső mellett „LittleBenz” animált háromágú csillag is választható. Továbbfejlesztették a virtuális navigációt, a fel-a-fejjel kijelző segítségével az aszfalton jeleníti meg a rendszer, merre kell menni. Nem csak a műszerfal van tele képernyőkkel, a hátsó ülésekhez rendelhető 13,1 colos képernyőket használó szórakoztató rendszer, ami streaming-adások vétele mellett távoli munkavégzésre – videókonferencia – is alkalmas. Az utasok kényelmét növeli az akár 44°C-ra fűtött biztonsági öv, ami „meleg ölelést” ad. A nagy teljesítményű légszűrő rendszer 90 másodperc alatt képes kitisztítani a kabin levegőjét, eközben a sószemcsénél 1200-szor kisebb (!) szennyeződéseket távolítja el a szűrő. Alapáron Burmester 3D hifit adnak, opciósan 39 hangszórós Burmester 4D hangrendszert (mélysugárzó rezegteti a testet) lehet választani.