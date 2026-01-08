8 éves garanciával rúgja be az ajtót az Opel

Intézményesítette az eddigi extra garanciát az Opel, amíg korábban 5 év / 100 000 km jótállást vállalt a személyautókra, amit 8 évre és 200 000 km-re lehetett kiterjeszteni, most már alapból adja a 8 év / 100 000 km garanciát, és már csak a futásteljesítményt lehet 200 000 km-re kiterjeszteni. Fontos változás, hogy amíg korábban az első öt év alatt bármikor lehetett dönteni a garancia-hosszabbításról, 2026. január 15. után legfeljebb az első forgalomba helyezést követő két év alatt lehet kérni a futásteljesítmény-kiterjesztést.

Aktuálisan a legjobb gyári garancia a 8 év / 100 000 km, amit az Opel kínál

Fotó: Opel

Egész Európában érvényes a 8 év garancia

A most bevezetett 8 év/100.000 kilométeres teljes körű gyári garancia (Opel FlexCare Meghosszabbított Garancia) kiterjed minden olyan javításra (alkatrész és munkadíj), amely anyag vagy gyártási eredetű hibára vezethető vissza. Fontos, hogy a 8 év garancia nemcsak Magyarország területén, hanem egész Európában érvényes. A szolgáltatás tehát minden európai Opel márkakereskedésben igénybe vehető valamint a teljes 8 éves időtartam alatt tartalmazza az útmenti segélyszolgáltatást (Opel Assistance Országúti Segélyszolgálat), valamint a csereautó biztosítását a megadott feltételek mellett. A kishaszonjárművekre az Opel továbbra is 5 év vagy 200 000 km garanciát biztosít.

A sajtórendezvényen Rosta Gergely értékelte a tavalyi évet és beszélt az idei tervekről is. Az Opel magyarországi igazgatója elmondta, hogy 2025 két ellentétes előjelű félévet hozott. Az első félévben nagyon hiányzott a Frontera (Crossland már 2024-ben megszünt) így a legnépszerűbb B-SUV kategóriában csak egy Opel modell (Mokka) szerepelt. A Frontera júniusi bevezetése alapvetően javította az Opel versenyhelyzetét, csak ebből az újdonságból a második félévben több, mint 800 darab talált gazdára. Az Opel összeladásai így 5 000 fölött voltak, az értékesítési sorrendben a márka a 11-ik helyen zárt.

Rosta Gergely

Fotó: Opel

Rosta Gergely bíztatónak látja az idei esztendőt: “Végre egész évben elérhető lesz a teljes megújult SUV modelpaletta és mellé érkezik tavasszal az új Astra is. A nyolc éves gyári garancia bevezetésétől is egyértelműen az Opel pozíciójának erősödését és az eladások növekedését várjuk. Továbbra is fontos, hogy vásárlóinknak sokféle hajtásláncot kínálunk: modelltől függően elérhető benzines, dízel, hybrid, plug-in-hybrid illetve teljesen elektromos meghajtás is – ez utóbbi ráadásul valamennyi Opel modellbe rendelhető beleértve a kishaszonjárműveket is” – mondta az Opel magyarországi igazgatója.

