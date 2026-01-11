A halál torkából menekült meg a motoros

Kamera rögzítette, ahogy egyik pillanatról a másikra megindult egy hegyoldal. A földcsuszamlások ellen nehéz védekezni, sokszor a szerencsén múlik élet vagy halál. Egy motoros most jókor volt jó helyen.

Ha csak kicsivel korábban érkezett volna a baleset helyszínére, aligha kerülhette volna el, hogy betemesse több tonna törmelék. Úgy tudni, hogy az incidensben nem sérült meg senki.

Videón a szerencsés motoros: