A halál torkából menekült meg a motoros

6 perce
Térfigyelő kamera rögzített hátborzongató pillanatokat. A csodával határos módon menekült meg egy motoros.
Kamera rögzítette, ahogy egyik pillanatról a másikra megindult egy hegyoldal. A földcsuszamlások ellen nehéz védekezni, sokszor a szerencsén múlik élet vagy halál. Egy motoros most jókor volt jó helyen.

Ha csak kicsivel korábban érkezett volna a baleset helyszínére, aligha kerülhette volna el, hogy betemesse több tonna törmelék. Úgy tudni, hogy az incidensben nem sérült meg senki.

Videón a szerencsés motoros:

 

