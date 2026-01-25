Kegyetlen leckét kapott az élettől a száguldozó motoros

A közlekedés veszélyes üzem, bármikor felbukkanhat egy nem várt akadály valaki más hibája miatt. Két keréken ezért is érdemes különösen elővigyázatosnak lenni, mert mások esetleges hibái akár súlyos következményekkel is járhatnak.

Remélhetőleg ez a motoros is megtanulta a leckét. Ha csak egy kicsivel lassabban ment volna, valószínűleg ki tudta volna kerülni a háromkerekűt, ehelyett egy látványos szaltóval a platóján kötött ki. A jó hír, hogy nem történt súlyos sérülés.

Ilyen, amikor jön egy nem várt akadály: