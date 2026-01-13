Alig hiszünk a szemünknek az autóöszvér láttán!

Nem, nem mesterséges intelligencia segítségével készített fotót látnak, a japán Rocket Bunny Pandem nevű műhely a valóságban is megépítette a kei-kategóriás Nissan GT-R-t. Egészen pontosan az R32-es generáció külsejét húzzák rá a Suzuki Twin nevű, 2003-2005 között készített mikroautóra.

Japánban az élet képes rácáfolni az MI-képalkotásra is, avagy itt a cuki Nissan GT-R Suzuki-alapon megépítve

Fotó: Rocket Bunny Pandem

Aranyos a Pocket Bunny nevű Nissan GT-R, de csak 27 lóerős. Egyelőre...

Az eredetileg mindössze 2,7 méteres, kétszemélyes karosszériát előre- és hátrafelé is megnyújtják üvegszálas műanyag elemek segítségével, és persze ki is szélesítik azt. Nem hiányoznak a túlméretes szárnyak és a versenyautókra jellemző szponzori díszítés sem. A műanyag elemeket egyébként 1,4 millió Ft-nak megfelelő jenért adják, már ha épp elérhető a készlet, a cikk írása idején „elfogyott” jelzővel szerepelt az a webshopban.

Az 1,4 millió Ft-os készlet beszerzése mellett nem csak a kiindulási alapot jelentő Suzuki Twin beszerzésére van szükség, de olyan szakemberre is, aki rá tudja építeni az új elemeket a karosszériára. A Rocket Bunny Pandem csak a fényezetlen műanyag elemeket adja, a lámpák beszerzése, az esetleges futóműtuning már a vevő feladata.

A Tokyo Auto Salon tuningkiállításon kiállított Pocket Bunny névre keresztelt alkotás még teljes bukókeretet és airride felfüggesztést is kapott, és egyelőre az eredeti 27 lóerős motor hajtja az első kerekeit. A Rocket Bunny Pandem már a továbbépítésen dolgozik, egy turbós Wankel-motort akarnak beépíteni az ülések mögé, ami a hátsó kerekeket hajtja majd. Kíváncsian várjuk a Suzuki-Nissan-Mazda öszvért.