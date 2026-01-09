Vagánykodás után pofon, árokba repült a Suzuki Gödön – videó

A hirtelen leesett nagy mennyiségű hó sokakból kihozta a Schumachert, egy csapat driftelő fiatal Gödön próbálta megmutatni, milyen jól vezetnek. A fizika persze nem volt partner ehhez, az árok alján ért véget a mulatság.

A jó hír, hogy senki sem sérült meg, pedig a kaland sokkal rosszabbul is végződhetett volna. A rendőrség az eset kapcsán azt üzente, hogy „a közút nem versenypálya, a gravitáció pedig mindig nyer.”

Videón, ahogy az árok volt a végállomás:

Amint leesik a hó, azonnal megjelennek az utakon az önjelölt driftbajnokok. Esztergomban baleset is történt.