Vagánykodás után pofon, árokba repült a Suzuki Gödön – videó

Jó mókának tűnt néhány fiatal számára, hogy egy havas gödi úton driftelgessenek. Az árok volt a végállomás.
driftautós hírbaleset

A hirtelen leesett nagy mennyiségű hó sokakból kihozta a Schumachert, egy csapat driftelő fiatal Gödön próbálta megmutatni, milyen jól vezetnek. A fizika persze nem volt partner ehhez, az árok alján ért véget a mulatság.

A jó hír, hogy senki sem sérült meg, pedig a kaland sokkal rosszabbul is végződhetett volna. A rendőrség az eset kapcsán azt üzente, hogy „a közút nem versenypálya, a gravitáció pedig mindig nyer.”

Videón, ahogy az árok volt a végállomás:

Amint leesik a hó, azonnal megjelennek az utakon az önjelölt driftbajnokok. Esztergomban baleset is történt.

 

