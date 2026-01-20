Őrült összegeket fizettek autócsodákért – melyik volt a legmenőbb márka?

Hírlevél
A Ferrari a nyerő a milliárdosoknál, a Top10-ből 9 volt maranellói. Az árverésen a 10 legdrágább autóért 131,2 millió dollárt fizettek, ami hatszorosa (!) az egy évvel korábbinak.
A világ legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye a Mecum aukciós ház által szervezett Kissimmee árverés, a 2026-os évben 54 darab autót értékesítettek több mint 1 millió dollárért. A legtöbb pénzt Ferrarikért fizették ki a vásárlók, a Top10-es listán 9 helyezést bérelt ki magának a maranellói márka. Szép számmal voltak olyan eladók, akik szemmel láthatóan túlértékelték autóikat, hiszen a 10 legmagasabb ajánlatot kapott, de a minimálárat el nem érő autók listáján csak 1 Ferrari van, a többi egyéb gyártók terméke.

38,5 millió dollárt fizettek az árverésen az egyetlen, gyárilag fehér Ferrari 250 GTO-ért.
A 2026-os Kissimmee árverésen a Top10 autóért 131,2 millió dollárt fizettek, ami hatszorosa (!) az egy évvel korábbinak
Fotó: Mecum

Számos típusnál rekordot döntöttek a Kissimmee 2026 árverésen

Amíg a 2025-ös Kissimmee árverésen a 10 legdrágább autó összértéke 20,9 millió dollár volt, addig a 2026-os aukción a 10 legdrágább autó összértéke 131,2 millió dollár lett – ez több, mint hatszoros növekedés!
 

2006 Ferrari FXX6,3 millió dollár – rekord ár
1992 Ferrari F406,6 millió dollár – rekord ár
2015 Ferrari LaFerrari6,7 millió dollár – rekord ár
1988 Ferrari 288 GTO8,5 millió dollár – rekord ár
2017 Ferrari LaFerrari Aperta11 millió dollár – rekord ár
2003 Ferrari Enzo11,1 millió dollár
1995 Ferrari F5012,2 millió dollár – rekord ár
1966 Ford GT40 MkII12,3 millió dollár
2003 Ferrari Enzo17,8 millió dollár – rekord ár
1962 Ferrari 250 GTO38,5 millió dollár
A 10 legdrágább autó Kissimmee 2026
1963 Delahaye Type 135 Competition Court2,4 millió dollár
1971 Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spyder2,5 millió dollár
2015 Porsche 918 Spyder Weissach2,5 millió dollár
1967 Chevrolet Corvette L882,7 millió dollár
2015 Porsche 918 Spyder Weissach2,7 millió dollár
1959 Porsche 718 RSK3 millió dollár
2023 Bugatti Chiron Super Sport4,1 millió dollár
2018 Koenigsegg Agera RS Phoenix4,5 millió dollár
2015 McLaren P1 Spider4,6 millió dollár
1965 Ford GT40 MkI5,3 millió dollár
A 10 legdrágább ajánlat, ami nem érte el a minimálárat

 

 

