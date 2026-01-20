Őrült összegeket fizettek autócsodákért – melyik volt a legmenőbb márka?

A Ferrari a nyerő a milliárdosoknál, a Top10-ből 9 volt maranellói. Az árverésen a 10 legdrágább autóért 131,2 millió dollárt fizettek, ami hatszorosa (!) az egy évvel korábbinak.
A világ legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye a Mecum aukciós ház által szervezett Kissimmee árverés, a 2026-os évben 54 darab autót értékesítettek több mint 1 millió dollárért. A legtöbb pénzt Ferrarikért fizették ki a vásárlók, a Top10-es listán 9 helyezést bérelt ki magának a maranellói márka. Szép számmal voltak olyan eladók, akik szemmel láthatóan túlértékelték autóikat, hiszen a 10 legmagasabb ajánlatot kapott, de a minimálárat el nem érő autók listáján csak 1 Ferrari van, a többi egyéb gyártók terméke.
Számos típusnál rekordot döntöttek a Kissimmee 2026 árverésen
Amíg a 2025-ös Kissimmee árverésen a 10 legdrágább autó összértéke 20,9 millió dollár volt, addig a 2026-os aukción a 10 legdrágább autó összértéke 131,2 millió dollár lett – ez több, mint hatszoros növekedés!
|2006 Ferrari FXX
|6,3 millió dollár – rekord ár
|1992 Ferrari F40
|6,6 millió dollár – rekord ár
|2015 Ferrari LaFerrari
|6,7 millió dollár – rekord ár
|1988 Ferrari 288 GTO
|8,5 millió dollár – rekord ár
|2017 Ferrari LaFerrari Aperta
|11 millió dollár – rekord ár
|2003 Ferrari Enzo
|11,1 millió dollár
|1995 Ferrari F50
|12,2 millió dollár – rekord ár
|1966 Ford GT40 MkII
|12,3 millió dollár
|2003 Ferrari Enzo
|17,8 millió dollár – rekord ár
|1962 Ferrari 250 GTO
|38,5 millió dollár
|1963 Delahaye Type 135 Competition Court
|2,4 millió dollár
|1971 Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spyder
|2,5 millió dollár
|2015 Porsche 918 Spyder Weissach
|2,5 millió dollár
|1967 Chevrolet Corvette L88
|2,7 millió dollár
|2015 Porsche 918 Spyder Weissach
|2,7 millió dollár
|1959 Porsche 718 RSK
|3 millió dollár
|2023 Bugatti Chiron Super Sport
|4,1 millió dollár
|2018 Koenigsegg Agera RS Phoenix
|4,5 millió dollár
|2015 McLaren P1 Spider
|4,6 millió dollár
|1965 Ford GT40 MkI
|5,3 millió dollár
