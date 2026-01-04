Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Ezt látnia kell!

Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

szuzuka

Legendás F1 versenypálya aszfaltját lehet megvásárolni

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újraburkolják a Japán Nagydíjnak helyt adó Szuzuka pályát. A régi aszfalt darabjait a rajongóknak kínálják fel megvételre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szuzukajapán nagydíjhondaaszfaltForma-1autós hír

A 2026-os Japán Nagydíjra új aszfaltot kap a Honda autógyár tulajdonában lévő Szuzuka versenypálya, az új szabályok szerint felépített versenyautóknak ismeretlen aszfalton küzdenek majd az elsőségért – az izgalom garantált. A rajongók számára egyedi lehetőséget kínálnak azzal, hogy a pálya régi aszfaltjának darabjait lehet majd megvásárolni – a pontos részletekről később lesznek információk.

Fúrással termelik ki az aszfaltot a pályából.
Korlátozott számban árulják majd a Szuzuka versenypálya kopórétegét
Fotó: Suzuka Circuit

Később árulják el az aszfaltdarabok árát

Fúrással jutnak le egészen a kopóréteg aljáig, ami bő 13 centi vastag, az alapréteget nem bolygatják meg az idén 64 éves versenypályánál. Eredetileg a Honda gyári tesztpályának készült az aszfaltcsík, amelynek vonalvezetését az évek során 8 alkalommal módosították, manapság már vidámpark is működik a területen. Azt csak később árulják el, hogy a Szuzuka versenypálya aszfaltjából származó darabokat milyen áron és mekkora mennyiségben bocsátják áruba.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!