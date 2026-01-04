Legendás F1 versenypálya aszfaltját lehet megvásárolni

A 2026-os Japán Nagydíjra új aszfaltot kap a Honda autógyár tulajdonában lévő Szuzuka versenypálya, az új szabályok szerint felépített versenyautóknak ismeretlen aszfalton küzdenek majd az elsőségért – az izgalom garantált. A rajongók számára egyedi lehetőséget kínálnak azzal, hogy a pálya régi aszfaltjának darabjait lehet majd megvásárolni – a pontos részletekről később lesznek információk.

Korlátozott számban árulják majd a Szuzuka versenypálya kopórétegét

Fotó: Suzuka Circuit

Később árulják el az aszfaltdarabok árát

Fúrással jutnak le egészen a kopóréteg aljáig, ami bő 13 centi vastag, az alapréteget nem bolygatják meg az idén 64 éves versenypályánál. Eredetileg a Honda gyári tesztpályának készült az aszfaltcsík, amelynek vonalvezetését az évek során 8 alkalommal módosították, manapság már vidámpark is működik a területen. Azt csak később árulják el, hogy a Szuzuka versenypálya aszfaltjából származó darabokat milyen áron és mekkora mennyiségben bocsátják áruba.

