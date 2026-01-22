Átrendezheti a piacot ez az újdonság!

Az Omoda 5-ös első évében is nagyon sikeres lett a hazai piacon, és idén további erősödés várható azáltal, hogy az eddig elérhető benzines (9 990 000 Ft-tól) és akkumulátoros-elektromos változat (12 990 000 Ft-tól) közé érkezik az arany középutat jelentő öntöltő hibrid változat. Az Omoda 5 SHS-H a piaci bevezetéskor csak a legmagasabb Premium felszereltséggel lesz megvásárolható, 11 990 000 Ft-os indulóáron – azonos felszereltségnél ez 500 000 Ft felárat jelent a benzineshez képest, és 2,5 millió Ft-os megtakarítást az elektromoshoz képest.

224 lóerős a hibrid Omoda 5 SHS-H

Fotó: LEO CAVAZZANA / Omoda

224 lóerőhöz 5,3-as átlagfogyasztás tartozik a hibridnél

Az OMODA 5 SHS-H egy 1,5 literes, turbófeltöltésű benzinmotorral érkezik, amely a Miller-ciklus elve szerint működik. Ezt egy villanymotor egészíti ki, a két erőforrás összehangolt működéséről pedig egy kifejezetten hibrid hajtáslánchoz fejlesztett váltó gondoskodik. A rendszer együttes csúcsteljesítménye 224 lóerő. A szabványos átlagfogyasztás 5,3 l/100 km, az 51 literes tankkal így közel ezer kilométeres a hatótávolság – a gyakorlatban ez eltérő lehet a használat módjától függően. Az OMODA&JAECOO 2204 forgalomba helyezett járművel a magyar személyautó-piac elmúlt 5 évének legdinamikusabban és legeredményesebben induló márkája 2025-ben, az első teljes értékesítési év eredményeit tekintve. A legnépszerűbb kínai modellek között jegyzett OMODA 5-ből 2025-ben 1124-et helyeztek forgalomba (DataHouse adatok).

