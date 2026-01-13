Biliárdgolyóként csapódtak egymásnak az autók

Mindenkit meglepett a pár centis hó a lejtős útszakaszon. Amint az újabb és újabb érkezők meglátták, mi van az orruk előtt, egyből a fékre léptek. Persze az autók ettől irányíthatatlanná váltak, össze-vissza csúszkálva csapódtak egymásnak.

Nem igazán voltak óvatosak

A havas, csúszós burkolat számtalan veszélyt rejteget, ha pedig még lendülettel is érkezik egy-egy jármű a kritikus útszakaszra, elkerülhetetlen az ütközés. A tanulságos eseménysorozat egyetlen pozitívuma, hogy személyi sérülés nem történt.