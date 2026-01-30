Hírlevél
Köpni-nyelni nem tudtak a borsodi rendőrök, amikor meglátták ezt az autót

1 órája
Az M30-as autópálya halmaji lehajtójánál igazoltattak a rendőrök egy sofőrt. Az autó teljesen alkalmatlan volt a közúti közlekedésre.
autós hírigazoltatásrendőrség

A borsodi rendőrök is ritkán látnak olyat, mint nemrégiben az M30-ason. Egy igazoltatás miatt félreállított autó mind a négy kerekén eltérő méretű gumiabroncsok voltak, a lyukakkal teli karosszériát és a futóművet csak a szentlélek tartotta egyben.

A lengéscsillapítók rögzítése csavarokkal és lemezekkel volt „megoldva”, a forgalmi engedély pedig természetesen nem volt a helyszínen.

Fotókon a bontószökevény autó:

A rendőrök úgy ítélték meg, hogy az autó közvetlen balesetveszélyt jelent a többi közlekedőre, ezért azonnal kivonták a forgalomból. A szabálysértés miatt eljárás indult.

 

