Köpni-nyelni nem tudtak a borsodi rendőrök, amikor meglátták ezt az autót

A borsodi rendőrök is ritkán látnak olyat, mint nemrégiben az M30-ason. Egy igazoltatás miatt félreállított autó mind a négy kerekén eltérő méretű gumiabroncsok voltak, a lyukakkal teli karosszériát és a futóművet csak a szentlélek tartotta egyben.

A lengéscsillapítók rögzítése csavarokkal és lemezekkel volt „megoldva”, a forgalmi engedély pedig természetesen nem volt a helyszínen.

Fotókon a bontószökevény autó:

A rendőrök úgy ítélték meg, hogy az autó közvetlen balesetveszélyt jelent a többi közlekedőre, ezért azonnal kivonták a forgalomból. A szabálysértés miatt eljárás indult.