Fontos változások az autópálya-matrica használatában

Csökkentett árú megyei matricák, új fizetős szakaszok. Idén nem érdemes megszokásból csinálni az autópálya-matrica vásárlását.
Az idei év sok újdonságot hoz a közúti közlekedésben. Folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszok és új, kedvezményes kategóriák is lesznek, miközben a megszokott matricák ára az infláció mértékével emelkedett. Idén három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest-, Baranya- és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig. Öt megyére is sokkal olcsóbb lesz az éves autópálya-matrica az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt.

Új fizetős szakaszok, olcsóbb szakaszok miatt érdemes átgondolni, melyik autópálya-matrica kell nekünk.
Sok változás történt az autópálya-matrica rendszerében
Fotó: autopályamatrica.hu

Az M1 felújítása miatt olcsóbb lesz az ottani autópálya-matrica

Az M1-es ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024 februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.
 

 

