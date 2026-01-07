Nincs pénze a sztrádamatricára? Így mégis megveheti

Hírlevél
Már nem kell egy összegben megfizetni az éves jogosultságot. 2026-ban részletre is megvásárolható az éves országos autópálya-matrica.
Az autósok évek óta erősödő igénye, hogy a most 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi-év eleji időszakban nem tudják megvásárolni. Az autopalyamatrica.hu legutóbbi kérdőíves felméréséből is kiderült: sokkal többeknek lenne éves országos autópálya-matrica az autóján, ha azt nem egyösszegben kellene kifizetni. Idén viszont már elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség is.

sok változás történt az autópálya-matrica esetén, érdemes tájékozódni a vásárlás előtt.
Részletre is megvásárolható az éves autópálya-matrica
Fotó: autopalyamatrica.hu

Kalkulátor segít a megfelelő autópálya-matrica kiválasztásában

Az autopalyamatrica.hu szakemberei azt tanácsolják, hogy a sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mi a jó választás, érdemes igénybe venni a matrica kalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban. 2026-ban is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok: D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.
 

 

