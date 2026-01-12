Olyat élt át 120-nál az autópályán, amitől a videót visszanézve azóta is remeg

120-as tempónál talán fel sem fogta egy autós, mekkora szerencséje volt. Hajszálon múlt a baleset.
Fedélzeti kamera rögzített hajmeresztő pillanatot egy autópályán. A kamerás autó vezetője 120 körüli tempóval közlekedett, amikor az út túloldaláról egy elszabadult abroncs repült át. Csak a szerencsén múlt, hogy elmaradt a baleset.
Az abroncs centikkel az autó mellett süvített el. Ha becsapódott volna, annak akár tragikus következményei is lehettek volna.
Ilyen, amikor centiken múlik egy baleset elmaradása:
