autós hír

Olyat élt át 120-nál az autópályán, amitől a videót visszanézve azóta is remeg

1 órája
120-as tempónál talán fel sem fogta egy autós, mekkora szerencséje volt. Hajszálon múlt a baleset.
Fedélzeti kamera rögzített hajmeresztő pillanatot egy autópályán. A kamerás autó vezetője 120 körüli tempóval közlekedett, amikor az út túloldaláról egy elszabadult abroncs repült át. Csak a szerencsén múlt, hogy elmaradt a baleset.

Az abroncs centikkel az autó mellett süvített el. Ha becsapódott volna, annak akár tragikus következményei is lehettek volna.

Ilyen, amikor centiken múlik egy baleset elmaradása:

 

