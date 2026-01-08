Leesett a hó, rommá tört egy parkoló autót az esztergomi driftbajnok

Havas időben parkolók, utcák, forgalmas csomópontok válnak rögtönzött driftpályává, teljesen figyelmen kívül hagyva azt, hogy nem zárt versenypályán, hanem emberek, autók és járókelők között bohóckodnak a magukat tehetségesnek gondoló sofőrök. Ezekben a helyzetekben néha baleset is történik.

A Bpiautosok.hu első videója Budapesten, a II. kerületben játszódik, itt még nem történt baleset. A második felvételen, Debrecenben sem, ahol egyszerre többen kezdtek el szórakozni.

A harmadik videóban viszont már megtörtént a baj. Január 5-én egy autós a barátnőjével az esztergomi bazilika előtt parkolt, amikor megjelent egy fiatal srác, és a friss hóban elkezdett körbe-körbe driftelni.

Videón a baleset:

A beküldő szerint kétszer is ott rántotta meg a kormányt, ahol három parkoló autó állt. Az ütközés miatt az autója jobb oldalán nem maradt ép elem. "A rendőr a telefonban azt mondta, hogy a driftelés nem minősül közúti veszélyeztetésnek, ezért nem szívesen jönne ki."

A baleset csak anyagi kárt okozott (Fotó: Bpiautosok.hu)

"Addig erősködtem, amíg végül hajlandó volt kijönni. A srácot végül 65 ezer forintra büntette, ezt én bőven keveslem" - írta a felvétel készítője.