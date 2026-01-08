Ha a hülyeség fájna, ez az autós éjjel-nappal ordítana

Különös módszerrel próbált segíteni magán egy sorompók közé szorult autós. Nem is maradt el a baleset.
Egy sorompók közé szorult autós úgy gondolta, a karok letörése helyett az a legjobb megoldás, ha kiszáll, és integetve próbálja megállítani az érkező vonatot. Ezzel természetesen vajmi kevés esélye volt a baleset elkerülésére.
Legalább időben felismerte, hogy az integetéssel nem fog elérni semmit, így félreállt, mielőtt a nagy sebességgel érkező vonat nekiütközött volna az autójának.
Videón a különös baleset:
