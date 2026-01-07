A közlekedés legegyszerűbb szabálya okozott csúnya balesetet az M3-ason

Még 2025-ben, gyakorlatilag tökéletes látási viszonyok között történt tanulságos baleset az M3-ason. Az autópálya-kezelő forgalomfigyelő kamerájának felvételén két eset is jól látható.

Az elsőből nem lett ugyan ütközés, de a két autó közötti távolság aligha volt megfelelő ahhoz, hogy hirtelen fékezés esetén képes legyen megállni a hátulról érkező.

A folytatás már korántsem volt ennyire szerencsés: fantomdugó alakult ki, amit egy autós - feltehetően szintén a nem megfelelő követési távolság miatt - nagyon későn vett észre, és szó szerint összetolta a sort. Úgy tudni, személyi sérülés nem történt.

Videón a baleset: