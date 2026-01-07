Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

baleset

A közlekedés legegyszerűbb szabálya okozott csúnya balesetet az M3-ason

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A közlekedésbiztonság egyik legegyszerűbb, mégis leggyakrabban megszegett alapvetése a követési távolság. Az M3-ason is baleset lett belőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetM3 autópályakövetési távolság

Még 2025-ben, gyakorlatilag tökéletes látási viszonyok között történt tanulságos baleset az M3-ason. Az autópálya-kezelő forgalomfigyelő kamerájának felvételén két eset is jól látható.

Az elsőből nem lett ugyan ütközés, de a két autó közötti távolság aligha volt megfelelő ahhoz, hogy hirtelen fékezés esetén képes legyen megállni a hátulról érkező.

A folytatás már korántsem volt ennyire szerencsés: fantomdugó alakult ki, amit egy autós - feltehetően szintén a nem megfelelő követési távolság miatt - nagyon későn vett észre, és szó szerint összetolta a sort. Úgy tudni, személyi sérülés nem történt.

Videón a baleset:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!